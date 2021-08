Tolosa Paz: la agenda de "matriz productiva" para el Congreso y metáfora de hockey sobre el rol de Alberto, Cristina y Massa

[AHORA] @vtolosapaz en #CaballeroDeDía: "Nosotros sabemos qué proyecto de país tiene el macrismo, porque lo padecimos por 4 años".



Victoria Tolosa Paz, la primera precandidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, habló en una descontracturada entrevista en Infobae en la que además de explicar la agenda productiva y de trabajo que llevará al Congreso, definió a los principales actores del Frente de Todos con metáforas sobre su deporte favorito: el hockey.le consultaron y Victoria respondió que. Cuándo el periodista le preguntó "¿a quién se le escapó la bocha más veces en la política?", Tolosa Paz no dudó: "A Sergio Tomás Massa. Se le escapa, pero la recupera. Es como una persona de esas que se te va larga pero vuelve", respondió entre risas."¿Tenés miedo de que se le escape de vuelta la bocha?", repreguntaron. "No, para nada. Ahora el equipo está muy ordenado, muy preciso".Consultada sobre cuáles son sus insultos preferidos,En la misma nota, Diego Iglesias le preguntó "¿con quién aumentarías la distancia social de dos a diez metros o más?", a lo que la precandidata respondió con "Mauricio Macri" porque "destruyó la Argentina". "Igual está lejos, se fue a Europa, así que no me haría falta", completó.