Juntos: Macri volvería el lunes mientras siguen las críticas internas contra el "acuerdo de convivencia"

La CC ARI da por terminada la discusión acerca de lo afirmado por Manes, luego del testimonio de Toty Flores: “La verdad está probada”

⤵️https://t.co/p6dMJjbmK0 pic.twitter.com/0w1IGCeFU5 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 5, 2021

Mauricio Macri regresará a la argentina este lunes 9 de agosto en caso de que no le reprogramen el vuelo que partirá desde España. El expresidente llegará el domingo a Madrid desde Suiza donde pasa el tiempo en sus tareas de FIFA y se toma vacaciones mientras la interna en su espacio se agigante y su liderazgo se licúa en manos de Horacio Rodríguez Larreta.Instalado en sus oficinas de Acasusso,, agregan en medio de las balas cruzadas entre Santilli, Carrió y Manes.por eso además de pedir por Hernán Lombardi y Fernando Iglesias pidió por su secretario privado Darío Nieto como precandidato a diputado nacional por la Ciudad en la boleta de la regresada María Eugenia Vidal.El primer procedimiento clave es la revisión de la declaración de quiebra de la jueza Marta Ciruli cuya decisión se encuentra en suspenso por la apelación presentada por la defenda de Macri.La declaración de quiebra recoge los principales conceptos de Boquín en cuanto a lo perjudicial que era ese acuerdo para el Estado, con Macri presidente y beneficiario por su familia, y. Un panorama que podría no ofrecer claridad para Oscar Aguad (que logró estirar dos años su eventual procesamiento tras ser indagado) y que eventualmente podría escalar hacia Macri.Héctor "Toty" Flores demostró vía escribano que la Coalición Cívica no le ofreció la candidatura presidencial a Manes como había declarado el precandidato radical y Carrió dijo que daba por terminada la batalla. Todo en medio del acuerdo ético político para no agraviarse entre ellos tras siete días de campaña.Ahora Mario Negri salió a cuestionar la propuesta y le preguntó a Luis Majul:Carrió tras sus cruces con Facundo Manes. "Eso es lo que proponían dentro de Juntos por el Cambio", lo apuntó Majul."Nunca estuve de acuerdo con que se firme eso", indicó Negri." sostuvo Negri.