Reuniones en Olivos: el fiscal aceptó la denuncia y se investigará si hubo irregularidades en los ingresos

El fiscal federal Ramiro González aceptó impulsar una investigación de los ingresos a la Residencia de Olivos, en el marco de la denuncia que hicieron militantes opositores por las reuniones por razones laborales y políticas realizadas que sucedieron allí el año pasado entre el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez, y diversas personalidades, cuando estaban en vigencia las restricciones por la pandemia de coronavirus

Más allá de que Juntos por el Cambio, principalmente a través de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, atacó a Florencia Peña con acusaciones misóginas, la investigación del fiscal apunta aLa causa se había iniciado el 28 de julio pasado por una presentación original de, militantes del sector opositor que responde a, primero contra el mandatario y Sofía Pachi, una ex modelo publicitaria que aparece en los registros de ingreso a Olivos porque cumple funciones de asesora de Yañez.Luego ampliaron la presentación y fueron contra la actriz y conductora, también motorizada por, precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires también por la lista del ex ministro de Fernando de la Rúa previo a la debacle de 2001.Así, el fiscal González dispuso darle curso a la investigación de esos ingresos a la residencia presidencial, con el objetivo de verificar si se incumplieron o no las restricciones en el marco de lo que fue la cuarentena estricta por el coronavirus.Lo que reclaman los denunciantes opositores es que se investigue si existió "conducta deliberada, intencional y dolosa sobre la violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia" por parte del mandatario nacional.También ampliaron su acusación al novio de Pacchi,, a, quien figura como asesor de Yañez, y a, pareja de este último, ya que todos asistieron, según consigna la denuncia, al cumpleaños del Presidente y a otras reuniones.Finalmente, extendieron la denuncia a, un adiestrador canino, y también a, veterinario, ambos concurrentes a Olivos el 14 de mayo del 2020., esgrimió el fiscal en el fin de su documento.