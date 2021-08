Con una imitadora de Cristina, Randazzo lanzó su primer spot de campaña

El exministro del Interior y Transporte, y actual precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde el frente Vamos con Vos, Florencio Randazzo, lanzó este jueves su primer spot de campaña, donde recrea una supuesta conversación que tuvo en 2015 con la entonces presidenta Cristina Fernández en el momento que rechaza la postulación por la gobernacion bonaerense.

#Elecciones2021 🗳️ | El insólito spot de @RandazzoF en el que recrea una conversación con Cristina usando a una imitadora pic.twitter.com/Jhsc8LBx8E — Política Argentina (@Pol_Arg) August 5, 2021

Creamos el frente #VamosConVos porque estamos convencidos de que hay otra forma de resolver los problemas que tiene la Argentina. Solo hay que tener la voluntad y la valentía para hacerlo. pic.twitter.com/lCi3G0rTYa — Florencio Randazzo (@RandazzoF) July 24, 2021

"Le dijo NO a Cristina. Te djo que SÍ a vos", apunta el video de 47 segundos donde se simula un diálogo entre el exfuncionario y la actual titular de la Cámara del Senado, en voz de una imitadora.Randazzo encabeza la lista junto a la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro; el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; la docente Valeria Iglesias; el ex director técnico de la Selección Argentina de Karate, Adrián Verdini; la socióloga Julieta Rizzolo; el docente universitario Juan de Dios Cincunegui; la licenciada en Trabajo Social Mariana López; el creador del reconocido programa Campeones, Carlos Legnani; y la especialista en políticas de género y temas de desarrollo agroindustrial Maite Crespo Bjerg."Creamos el frente Vamos Con Vos porque estamos convencidos de que hay otra forma de resolver los problemas que tiene la Argentina. Solo hay que tener la voluntad y la valentía para hacerlo. Sabemos que la única forma de salir del estancamiento es con trabajo y crecimiento en todos los sectores, por eso conformamos un espacio plural donde se refleja cada PyME, campo e industria", señaló el 24 de julio pasado, al formalizar su candidatura en redes sociales.Ya en modo campaña, Randazzo rechazó la propuesta elevada por el presidente Alberto Fernández para "evaluar" el desempeño de los jueces cada diez años."Discutir cuánto duran los jueces en sus funciones en este momento es una perdida tiempo, porque no es lo prioritario para las y los trabajadores. Se pierde empatía con el ciudadano cuando se dan estos tipos de debates en un contexto donde hay tanta pobreza e inflación", apuntó.