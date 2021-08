Manes dijo que estudió radicalismo "este mes" y que el PRO lo buscó "como candidato en 2017"

el precandidato a diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes insiste en sacar provecho a su alta penetración en medios y desde allí castigó al PRO por criticar su ingreso a la política pese a haberlo tentado con un cargo "en 2017"

“Hice un curso acelerado de radicalismo este mes. No sabía que había tantos radicales”

Lejos de bajar de tono, la interna y los cruces, que por ahora no escalan más que en lo verbal, no para pese al "manual de convivencia" que armaron entre apuradas y desacuerdos. En este caso,Por un lado, el neurólogo habló con Infocielo y se quejó por lo que consideró agresiones por parte de sus contrincantes internos que, a su vez, son sus socios políticos, es decir el PRO y la Coalición Cívica., reveló, en lo que fue una insistencia en recordar que, según él, tantodesde la CC como el macrismo lo quisieron como aspirante de sus filas, cosa que "Lilita" desmintió y mandó a un integrante de su espacio,, a confirmarlo ante un escribano público.Sobre esa misma cuestión también habló en otra nota, en este caso con Radio Con Vos, donde volvió a responder a las acusaciones de la exdiputada nacional chaqueña y el supuesto ofrecimiento a la candidatura a vicepresidente en 2015: "Yo no miento. Hay que hablar sobre el futuro, no sirve para nada la pelea entre dirigentes".En esos términos explicó por qué desembarcó en política. "Me metí porque creo que nos tenemos que meter todos. A la Argentina no la va a reconstruir el sistema política: la van a reconstruir los periodistas, los médicos, los enfermeros, los desempleados, los empresarios", razonó antes de hablar de su relación con el radicalismo."Yo nunca formé un partido político. Me lo ofrecieron por mi popularidad pero yo creo en la política”, aseguró Manes y agregó:En ese punto, lanzó una insólita frase que, pese al tono de broma con que lo dijo, expone de algún modo el lugar de partido centenario que perdió la UCR., dijo sobre su incorporación a la lista patrocinada por los correligionarios.Otro tema en el que se distanció del PRO y parte de la CC es acerca de los dichos señalados como misóginos del diputadosobre la reunión de la actrizcon el presidenteen la Quinta de Olivos., concluyó.Tras la polvareda por sus cuestionamientos acerca del financiamiento de la campaña de Diego Santilli en PBA con "los impuestos de los porteños", en Infocielo le preguntaron por los fondos para su candidatura. "La Unión Cívica Radical, es un partido centenario. Soy parte de un proyecto colectivo, no estoy solo", dijo el neurólogo ahora candidato."Estoy en un partido que cuando la Argentina necesitó cuidar la república, el radicalismo siempre apareció. Moduló la construcción democrática y va a ser el que construya, con el peronismo, con el PRO, con el progresismo, la modernidad. esto no es personal, yo nunca trabajo de forma personal, lo mío es trabajo en equipo", remató.Finalmente, en Radio Con Vos, habló de cuál es su "programa" para el Congreso. "Voy a hacer la primera ley de capital mental y otra de conectividad. La conectividad es la economía del siglo XX. Voy a trabajar en un proyecto por la conectividad que golpea a los sectores más vulnerables”.