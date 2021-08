Volvemos a discutir el futuro: Kicillof y Massa acompañaron a Mayra Mendoza en la presentación de la lista del FDT

la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentó a la lista de precandidatos locales del Frente de Todos con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los precandidatos a ingresar a la Cámara baja nacional, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan

"Que nadie se haga el distraído acá, y que no se quieran mostrar como algo nuevo, cambiándose de distrito, el nombre de la fuerza electoral. Ellos representan y son lo mismo. (Mauricio) Macri, (María Eugenia) Vidal, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Diego) Santilli, (Facundo) Manes, (Martiniano) Molina, (Elisa) Carrió, (Patricia) Bullrich. Representan a lo mismo y quieren volver a engañar como hicieron en 2015”

“Estamos convocando a la Argentina para todos o la Argentina para todos, ese es el debate. La Argentina del miedo o la de la esperanza. La del trabajo o la de la especulación financiera. Los argentinos salimos de muchas difíciles, de esta también vamos a salir y vamos a volver a poner de pie a la Argentina, con la esperanza y el esfuerzo de cada uno de nosotros”

En un potente gesto de unidad con muestras de gestión en base a datos en los días previos al inicio formal de la campaña legislativa 2021,, fue una de las frases de cierre que pronunció Kicillof, el último en hacer uso de la palabra, en un mensaje de concentra el núcleo que busca transmitir la coalición oficialista de cara a las legislativas.El mandatario repasó las obras que recorrió junto a Mendoza y puso en valor el trabajo de la intendenta local: “Necesitamos compañeros con coraje, compañeras valientes que puedan llevar adelante ese proyecto y son estos los que en Quilmes nos van a representar, son estos los que en Quilmes nos van a acompañar y van a acompañar a una Intendenta que es la ‘Intendenta valentía y coraje’, que llevó adelante en el peor momento, un municipio complicado, y permitió que hubiera menos gente que sufriera esa pandemia y ahora va a reconstruir Quilmes junto con la Provincia, junto con Alberto, con Cristina, a reconstruir nuestra Nación”., dijo sobre los trabajos que se realizan en zonas como Villa Azul, en el límite con Avellaneda; o Villa La Florida y barrio La Paz, ambos en Solano.Kicillof recordó que “era un barrio olvidado" en el que "una señora decía que estuvo esperando 60 años el asfalto" y que pensaba que se iba a "morir sin que en mi barrio hubiera lo mínimo e indispensable’. "Mi respuesta fue que eso no pasó porque Quilmes tiene hoy la mejor intendenta de su historia”, dijo el mandatario provincial.La primera en tomar la palabra había sido, quien agradeció a los referentes del FDT presentes y recordó: "En el 2019 recuperamos el Municipio de Quilmes para ponerlo en sintonía con el proyecto nacional de Alberto y Cristina, con el proyecto de Provincia de Axel y Verónica. Siempre siguiendo las palabras y la guía que para nosotros es Néstor Kirchner"."Néstor decía que no hay proyecto local sin proyecto nacional, y este grupo de militantes, esta construcción colectiva que está representada en la lista del Frente de Todos de concejales, concejalas, consejeros y consejeras, pero también de legisladores nacionales y provinciales, decidió dar ese paso, asumimos el desafío de disputar electoralmente y pudimos vencer al poder económico y una estructura que parecía imposible, pero recuperamos el gobierno municipal y hoy desde la gestión de gobierno estamos trabajando”, expresó.En un mensaje a la oposición, señaló que las elecciones sirven para "interpelar a la sociedad, hablar con nuestros vecinos y vecinas y que no se vuelvan a confundir" y "puedan evaluar las opciones electorales por el resultado que tuvieron cuando fueron gobierno"., enfatizó.En ese sentido precisó que "el pueblo sabe cuáles son las consecuencias luego que ellos gobiernan" y "dejan cientos de trabajadores sin empleo y fábricas cerradas porque no pueden afrontar los tarifazos". Y agregó: "Dejan a jubilados sin lo que necesitan para poder vivir. Eso dejan Cambiemos, Juntos, Macri, Santilli y Vidal cuando gobiernan”.Asimismo, diferenció:“Nos acordamos de, quien tuvo una iniciativa junto a, del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Iniciativas que luego se tomaron en otras partes del mundo para que el estado tenga más herramientas. Inversiones que nuestro país necesita. Lo hacemos pensando en que Argentina queremos construir y en qué Argentina sentamos las bases luego de la pandemia. Ese proyecto de país solo lo puede expresar el Frente de Todos. Tenemos que seguir demostrándoles nuestra vocación, amor, capacidad de trabajo para seguir transformando para poner a la Argentina en el camino del trabajo, la producción, que ganen todos y que los números cierren con la gente adentro”, sostuvo.Y concluyó: “Es Vicky (Tolosa Paz), es Daniel (Gollan), es Axel, es Sergio (Massa), es Alberto, es Cristina. Somos todos juntos para salir adelante. Ese es el camino, trabajando todos juntos mancomunadamente para finamente volver a ser felices”.A su turno,, el líder del Frente Renovador, criticó duramente a Juntos por el Cambio por las discusiones registradas en el interior del mayor espacio opositor del país. Señaló que el oficialismo siente “orgullo” por lo realizado a lo largo de la pandemia con política contracícilicas como el Ingreso Familiar de Emergencia y el programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción.“Pero también sabemos que falta mucho y entonces está en debate, en discusión, el miedo contra la esperanza”, dijo tras señalar que la dirigencia de Juntos por el Cambio ha intentado infundir el temor en la población., disparó, tras enumerar cómo Mayra Mendoza duplicó en un año y medio las luces led que el macrista Molina puso en cuatro años, sumó más camiones de basura que todos los que había en el mismo marco temporal, entre otras medidas de gestión municipal.“Vamos a volver a los bares, a los teatros, a la canchas, al trabajo. Vamos a volver a sentir que la Argentina se puede poner de pie y que es una tarea que hacemos entre todos. Y a eso estamos convocando con Alberto, con Cristina, con Axel, con Máximo, con Verónica, con Victoria, con Daniel. Con cada uno de los argentinos”, dijo Massa.Y en ese sentido, agregó:A su turno, Tolosa Paz destacó el rol de Mayra como intendenta en medio de la pandemia y detalló que en el Frente de Todos sí son "orgullosamente bonaerenses" porque saben cuál fue la herencia recibida y lo que fueron "capaces de empezar a transitar en un tiempo excepcional y de pandemia"., dijo.La lista de precandidatos a Concejales y Concejalas del FDT de Quilmes la encabeza Ceci Soler y la completan Fabio Báez, Evelin Giancristoforo, Federico D’Ángelo, Eva Stoltzing, Sebastián Majo, Florencia Esteche, José Luis Contreras, Bárbara Cocimano, Rubén Elías, Belén Marón y Mariano Casado.El acto se llevó a cabo en el microestadio del Polideportivo Reinaldo Gorno y contó con la presencia de las diputadas nacionales, Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau; el diputado nacional, Leopoldo Moreau; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, y el senador provincial, Emmanuel González Santalla, entre otros funcionarios y autoridades nacionales, provinciales y municipales.