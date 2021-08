Quién es Marc Stanley, el abogado nominado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

El abogado de Dallas, Marc Stanley, fue nominado este viernes por el presidente de los Estodos Unidos, Joe Biden, para ser el nuevo embajador norteamericano en Argentina.

"Estoy agradecido por la oportunidad de servir a mi país. Si se confirma, espero construir una relación aún más sólida entre Estados Unidos y Argentina", señaló a través de un comunicado.Stanley presidió el Consejo Democrático Judío Nacional durante seis años, luego de ser nombrado en 2011 por Barack Obama.Sin experiencia diplomática, el postulado por Biden se caracteriza por ser uno de los principales donantes a las campañas del partido demócrata: en 2019 formó parte de PAC, una organización que operó independientemente en la carrera a la Casa Blanca del excongresista Beto O'Rourke.A principios de la década de 1990, lideró también la Autoridad de Finanzas Públicas de Texas tras ser designado por su madre, la entonces gobernadora. Ann Richards.En otra de sus pasos filantrópicos, incluye un período a cargo de The Legacy Senior Communities Inc., un grupo caritativo judío que brindaba atención a las comunidades de jubilados de Dallas.Stanley protagonizó un conflicto judicial con el fallecido multimillonario Sheldon Adelson, un magnate de los casinos, mega donante republicano y partidario de la línea dura de Israel bajo la administración del ex primer ministro Benjamin Netanyahu.En 2012, demandó al Consejo Nacional Judío Demócrata después de que circulara una petición destinada a "disuadir" a los republicanos de tomar su dinero, al señalar las acusaciones de prostitución en una de sus salasa de juego en Macao. Finalmente Adelson perdió el litio en la Corte, lo que lo hizo que efectivizara su retiro de la institución presidida por Stanley.