"Es irrespetuoso y expresa ingratitud": Propato sobre el spot de Randazzo contra Cristina

La senadora bonaerense y precandidata a diputada nacional por el FdT, Agustina Propato, consideró que con la nómina encabezada por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan “se ha logrado una síntesis bastante importante en el Frente de Todos que refleja la diversidad de miradas y pertenencias”

Con respecto a la propagando del ex ministro del Interior y fallido candidato de Cumplir, Propato consideró que “es irrespetuoso lo que hizo”. Para ella, “hay que tener un límite para las discusiones políticas y ese límite es la agresividad”. “Sea como fuere está queriendo inocular en la población una conversación en donde está tratando de explicar una relación que no supo forjar. Expresa ingratitud. Me apena que un dirigente de la talla de Florencio Randazzo esté del otro lado de la vereda solamente tirando piedras”, señaló

#Elecciones2021 🗳️ | El insólito spot de @RandazzoF en el que recrea una conversación con Cristina usando a una imitadora pic.twitter.com/Jhsc8LBx8E — Política Argentina (@Pol_Arg) August 5, 2021

, dijo la legisladora bonaerense.Consultada sobre las tensiones que se están viviendo en Juntos en la interna entre Santilli y Manes, remarcó que “nunca le tuvo miedo a las discusiones”. “Por eso, realmente me decepciona por parte de la oposición las cuestiones que están discutiendo. No tienen nada que ver con la preocupación de los argentinos y los bonaerenses. Están disociados de la realidad y la urgencia política y social que Argentina nos convoca a dirigentes”, señaló.Y agregó:Por último, cuestionó la misoginia del diputroll Fernando Iglesias sobre las visitas a la Quinta de Olivos., expresó.