Elecciones 2021: los exceptuados para votar según la Cámara Nacional Electoral

En el marco de la pandemia del COVID-19 en la Argentina, la(CNE) informó que habrá personas que estarán autorizados legalmente para no votar en las elecciones de este año, entre ellas, los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de Covid-19 o que tengan síntomas compatibles ("caso sospechoso") con esa enfermedad, al igual que aquellos que sean "contacto estrecho" de otro contagiado.También la misma excepción se aplicará para quienes integren grupos de riesgo que por indicación médica deban evitar los lugares con movimiento de gente. Así lo determinó la CNE en el artículo 11 de la acordada 83, en el que estableció unpara la realización de los comicios en este contexto de pandemia.Además se estableció que para el caso de las personas que pese a estar comprendidas en la justificación para no votar por alguna de las razones mencionadas vinculadas al, quieran ejercer de todas formas su derecho a sufragar, entonces el juez electoral del distrito que corresponda deberá "determinar el procedimiento de emisión del voto".Estas decisiones fueron adoptadas por lay regirán para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y para las generales del 14 de noviembre, la primera convocatoria a las urnas que en la Argentina se realizará en el marco de la pandemia para elegir 24 senadores y 127 diputados.En este marco, la CNE dispuso que en caso de que un ciudadanoa pesar de estar en aislamiento por contagio confirmado o sospechoso de Covid-19, el juez federal electoral del distritopara "garantizar la salud de las demás personas". Así lo establece la acordada extraordinaria 83 de la Cámara Electoral, emitida el martes pasado tras haber sido votada por el presidente, Santiago Corcuera, y los otros dos camaristas, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, y que en su artículo 11 contiene el "Protocolo sanitario contra el Covid-19"., sostiene la acordada.En tanto, en relación a posibilidad de que un elector contagiado de Covid-19 o sospechado de estarlo quiera llevar adelante su derecho de sufragar de todas formas, el artículo determina:En tanto aquellos los ciudadanos que tengan unconfirmado, síntomas compatibles con Covid o hayan estado en contacto estrecho con alguien cursando la enfermedad deberán tramitar el justificativo de no emisión del voto a través del portal web de la Cámara, en la sección de infracciones al acto electoral.En este sentido, el artículo 10 de la acordada establece que podrán hacer esa solicitud a través de InternetLa acordada extraordinaria 83 se emitió tras realizar consultas con los ministerios de Salud y de Interior, como también con los jueces electorales de las 24 jurisdicciones del país, y además se tuvieron en cuenta otros procesos electorales realizados en la región tras la irrupción mundial del COVID-19.