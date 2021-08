Tras un mes en Europa, Macri volvió a Argentina y no escuchará recomendaciones de no interferir en la campaña

Mauricio ya está en la Argentina y Horacio Rodríguez Larreta y todos los socios de Juntos por el Cambio están expectantes. Tras un mes en Europa desde donde siguió el cierre de listas mientras descansaba en el Mediterráneo y se ocupaba de su agenda deportiva en Suiza, Macri está otra vez en el país y no escuchará consejos de correrse de la campañaLejos de varios rumores, Larreta acusó recibo de la figura de Macri y esta mañana ya había avisado que lo quiere cerca en la Ciudad:”, le dijo a Luis Novaresio en Radio La Red.Desde España y Suiza siguió el cierre de listas, pero también observó con cierta credulidad los movimientos de la interna bonaerense. Es más, cuando llegó a Europa, difundió un comunicado en el que fijó su posición en Juntos por el Cambio: “A la distancia, Macri se mantuvo en contacto permanente con Rodríguez Larreta y otros dirigentes de su espacio, estuvo activo desde su cuenta de Twitter y participó de los Zoom que realizan en forma quincenal los miembros de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.. Su círculo más íntimo desmintió esas versiones y sostuvo que tuvo “el mismo problema que miles de argentinos”.Macri deberá cumplir el aislamiento obligatorio para los viajeros que regresan desde el exterior, una vez terminado ese periodo buscará implicarse en la campaña. La idea que circula es usarlo de "refuerzo del voto" en los distritos que si tiene buena imagen: Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires primordialmente.Los asesores le han aconsejado que "no baje al conurbano", allí está fresco el fracaso económico de su gestión y la derrota de María Eugenia Vidal en 2019.Entre interrogantes sobre su futuro judicial, la agenda que de verdad preocupa a Mauricio, Macri desplegará desde Acasusso su aparato de campaña e inversiones. El expresidente empieza a tomarle el gusto a su rol de "asesor superior" dentro de la coalición opositora pero viejos aliados tampoco confían en su parsimonia. Bastará el tiempo para saber cuáles son los próximos movimientos.Ahora, una vez que termine el aislamiento obligatorio, Macri podrá participar de la campaña electoral. Rodríguez Larreta lo avaló, aunque mencionó en particular la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, en la máxima dirigencia de Juntos por el Cambio había diferencias respecto de la presencia del ex presidente en la campaña. Hay quienes opinan que será importante para reforzar el voto en algunos distritos importantes del país, pero también los que alertan sobre el efecto perjudicial debido a la imagen negativa de Macri que surge de las encuestas.