Berisso defendió a Iglesias y Wolff: "Lo que dijeron no me parece tan relevante como las visitas a Olivos"

“Estamos en medio de una campaña en el Conurbano, con lo cual uno todos los días trabaja más sobre estas cuestiones. Pero básicamente tanto las declaraciones de Waldo Wolff como Fernando Iglesias - quienes no revisten la responsabilidad de llevar tranquilidad a la población-, no me parecen tan relevantes como si todas las visitas que no se pueden explicar en la Quinta de Olivos”

, así el diputado PRO Hernán Berisso defendió a sus pares opositores al ser consultado sobre la polémica devenida por las actitudes misóginas de ambos dirigentes contra Florencia Peña y otras mujeres que mantuvieron reuniones en la casa presidencial, siempre sin mencionar hombres.Berisso consideró que en el marco de la ASPO, “a la población se la intimó para que no salga de su casa y de pronto vemos en Olivos el desfile de personajes que no tienen nada que ver con la política”.dijo el legislador matancero para quien “si el Presidente no cumple con su propio mensaje es muy difícil pedírselo a la gente”.También rechazó los cuestionamientos a la supuesta inhabilidad moral de los legisladores PRO mencionados.concluyó.