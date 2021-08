Argentina Programa: Cómo anotarse y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de $100 mil

El presidente Alberto Fernández presentó este lunes la segunda etapa de la iniciativa "Argentina Programa", el beneficio cuyo objetivo buscará capacitar a 60 mil jóvenes en software y programación a través de subsidios de hasta 100 mil pesos para la compra de computadoras y acceso a tarjetas de conexión gratuita a Internet.

La medida promulgada en el Boletín Oficial por medio de la Resolución Conjunta 1/2021, ya cuenta con la certificación de 2400 individuos y se apunta a formar 60.000 hacia finales del año 2021 "respetando la perspectiva federal y de género con el objetivo de disminuir las desigualdades preexistentes”.Podrán solicitar el beneficio aquellas personas que se encuentren inscriptas en el segundo módulo de formación del Programa “Argentina Programa” dictado por la Subsecretaría De Economía Del Conocimiento y cumplan con los siguientes requisitos:a. No cuenten con un empleo formal en relación de dependencia;b. Se encuentren adheridos en el Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes (RS) en las categorías A o B y no perciban ingresos en relación de dependencia;c. Cuenten con un trabajo registrado por el cual perciba ingresos menores a DOS (2) Salario Mínimo Vital y Móvil según lo establecido por la Resolución N° 4/21 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil o la que en su momento la reemplace.Los solicitantes deberán completar y remitir a través de la plataforma de Trámites A Distancia (trámite “Solicitud de inscripción al régimen de expansión de beneficios de Argentina Programa”), el Formulario de inscripción, el cual contará con el carácter de declaración jurada respecto de los datos proporcionados. Se deberá añadir:a. Foto de frente y reverso del Documento Nacional de Identidad (DNI);b. Constancia de CUIL o CUIT según corresponda;c. Constancia de inscripción al Monotributo en caso de corresponder;d. Historial Laboral extendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES);e. En caso de trabajar en relación de dependencia deberá acompañar los TRES (3) últimos recibos de sueldo. Aquellos solicitantes que tengan una antigüedad laboral menor a TRES (3) meses deberán presentar los recibos de sueldo que tengan a disposición;f. Declaración jurada indicando que no posee los medios económicos para hacer frente a la adquisición de una computadora.