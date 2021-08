Manes aceptó debatir con Tolosa Paz y dijo que "en Argentina hubo 30 mil desaparecidos y fue un genocidio"

en primer lugar, dijo que "acepta debatir con el que sea" y lanzó un "por supuesto" al desafío que expresaron Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, precandidatos del Frente de Todos, para los aspirantes bonaerenses del resto de las listasAdemás, cosa sobre la que aún no se expresaron el ex vicejefe porteño ni la ex gobernadora provincial; en segundo orden, marcó distancia respecto del negacionismo o el silencio de estos últimos en cuanto a la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar

El precandidato a diputado nacional por Juntos en la Provincia de Buenos Airesse diferenció delpero, a su vez, volvió a pedir “discutir” la herencia de la gestión de, uno de los líderes del PRO y socio inevitable de la alianza política que integra a través de la UCR.Sin embargo, le volvió a marcar la cancha al PRO,encentrales:Manes desactivó las acusaciones opositoras de que su propuesta de cara a las próximas elecciones sea una vía por el medio y repitió que es en realidad ir “por arriba” de las ideas del FDT y del espacio que integra, es de JXC.No obstante, sostuvo que las aspiraciones radicales en el plano electoral tienen que ver con “ganarle a Cristina en el 2023”, lo cual enfatiza que tiene la mirada puesta en ser presidente, igual que otros de sus correligionarios, en diálogo con el programa radial Buenos Vecinos."De nada sirve tener más patrulleros si solo llegan a recoger los muertos", dijo luego Manes acerca de las discusiones sobre cómo resolver la inseguridad, marcando una leve distancia ideológica respecto de su competidor interno, Santilli. Agregó que propone “aprovechar la ciencia para prevenir el delito” y destacó que el territorio bonaerense deberá “tener cárceles que estén preparadas para educar a los presos”.Finalmente, también se distanció de Santilli, quien evitó referirse al tema hasta el momento, y de Vidal, que cuestionó el número,y fue contundente respecto de lo sucedido durante la última dictadura cívico militar.