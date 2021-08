Confirmado: Jorge Taiana reemplazará a Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero oficializó quiénes serán los nuevos ministros de Desarrollo Social y de Defensa. Para la cartera que era conducida por Daniel Arroyo (actual precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos), el flamante ministro será Juan Pablo Zabaleta, quien tomará licencia en su cargo de intendente de Hurlingham

En tanto, el senador nacional – compañero de fórmula depor Unidad Ciudadana en 2017 – y ex cancillerserá quien se encargue del Ministerio de Defensa, cartera que dejó vacante, ya que será candidato a senador por la provincia de Santa Fe en la interna FDT con el gobernadorLa persona que reemplace a Taiana en la Cámara Alta sería la ex diputada nacional, quien en estos momentos ostenta un cargo en el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires. De no asumir, la banca le quedaría para el ex diputado nacional y ex consejero de la MagistraturaEn ambos casos, es decir Zabaleta y Taiana, la asunción será mañana, cuando el presidente Alberto Fernández le tome juramento. Está estipulado que el acto ocurra a las 18.Taiana asumió el cargo de Senador en el Congreso de la Nación por la provincia de Buenos Aires el 27 de noviembre de 2019,2​ en reemplazo de Cristina Fernández de Kirchner quien asumió como vicepresidenta de la Nación. Ha sido legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 18 de junio de 2010 cuando presentó su renuncia. Fue embajador de Guatemala y de la OEA entre 1992 y 2001.