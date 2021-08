Amplían la capacidad permitida en el transporte público para el AMBA

Elamplió este martes la capacidad permitida en los colectivos, trenes y subtes, tras los anuncios del presidentey la publicación del. Lo hizo a través de laen la que se determina la ampliación del uso del transporte público en zonas que no sean consideradas de alto riesgo, aunque se mantiene la recomendación de utilizar medios alternativos de movilidad personal.A la par de estas medidas, que entraron en vigencia desde la publicación de la norma en ella cartera de Transporte recomienda a las empresas prestatarias de los servicios garantizar la máxima frecuencia de sus vehículos. Junto a ello, agrega que podrán preverse el inicio de los recorridos en lugares de gran aforo de usuarios, tomando en cuenta la disponibilidad de vehículos y personal de conducción habilitados y contar con una correcta ventilación del vehículo motorizado. Se recomienda, finalmente, dar estricto cumplimiento a los protocolos: extremar los recaudos para la desinfección e higiene del transporte en particular y exigir el uso obligatorio de elementos de protección tanto fuera como dentro del vehículo.En función de lo determinado en el último DNU, en caso de haber un aumento de casos, originado por ejemplo a raíz de una creciente circulación de lase dará marcha atrás hasta que sanitariamente estén dadas las condiciones de regreso.Se implementarán medidas para ampliar la capacidad de personas en las líneas urbanas y suburbanas, que deberán circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de asientos disponibles. La única excepción estará dada dentro de los horarios en los que se experimente un mayor requerimiento del servicio y ante el exceso de demanda, donde podrá ampliarsePara los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros metropolitanos y regionales de jurisdicción nacional, los mismos también deberán circular con una cantidad de usuarios no mayor a la capacidad de asientos disponibles. Respecto de los horarios de mayor demanda, y como fue aclarado en el caso de los colectivos, podrán incorporary dentro de cada una de las unidades correspondientes.En los subtes, la Ciudad de Buenos Aires incrementará la cantidad permitida de pasajeros, de acuerdo a la evolución del promedio de contagios diarios, nivel de camas ocupadas, proceso de vacunación e incremento de la demanda. La capacidad fue ampliada a. Se les pedirá a los usuarios que en la medida de lo posible eviten viajar en horas pico (7 a 9 de la mañana y 4 a 7 de la tarde).