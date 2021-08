Vidal sin autocrítica: "Si todo volviera a suceder haría todo igual"

#Juntos | 💬 "Si todo volviera a suceder haría todo igual"



María Eugenia Vidal considera que su espacio político, friccionado por las internas, sí hizo una autocrítica de la derrota en el país t y la Provincia de Buenos Aires en 2019 pero sostiene que si vuelve al momento en que tomó las decisiones como mandataria bonaerense "haría lo mismo de nuevo".sostuvo Vidal en una entrevista con Todo Noticias. En esa línea dijo que "a diferencia del kirchnerismo, nosotros sí aprendimos e hicimos una autocrítica de verdad.. Estamos mostrando en esta elección que aprendimos. Ampliamos, estamos escuchando más, t, cerró.Vidal criticó al gobierno bonaerense y dijo que "no contestó" porque "había que dejar mostrar al gobernador Axel Kicillof su impronta". Así agregó que "luego vino la pandemia y ahora se mostró qué son el gobierno del no y de las excusas.pero la pandemia sería distinta sin el SAME y las guardias hechas a nuevo"La exvicejefa de Gobierno porteño insistió con que "la vacunación no es patrimonio de nadie ni para agradecer a nadie" a lo que repitió el discurso del resto de su fuerza:"A Macri ya le pedí que haga campaña conmigo en la Ciudad de Buenos Aires., manifestó ante los rumores de una distancia con su jefe político.Por último dijo que "Patricia Bullrich está haciendo campaña en la Ciudad conmigo" e insistió con que "quiero que todos me acompañen, todos los que representan a Juntos por el Cambio.