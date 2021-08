Empezó la campaña y volvió "Banquemos": la militancia macrista convoca a la "marcha de las piedras"

se llama "Marcha de las Piedras", será el próximo 16 de agosto y llaman a participar desde periodistas militantes hasta "Banquemos", la usina de "voluntariado" que creó el macrismo para las elecciones 2019 y que de hecho ahora volvió a la actividad en plena campaña para las legislativas después de estar dormida casi cuatro meses

Te esperamos en la #MarchaDeLasPiedras, Dipy. No es política ni religiosa. Solo llevar una piedra por nuestros muertos por Covid y dejarla ahí. Casa Rosada y Quinta de Olivos. 16/08 desde las 16. pic.twitter.com/pHdxqwjKx2 — Ani Marino🏖 🇮🇹 (@animartino) August 8, 2021

Queremos reconocer a @animartino, quien tuvo la idea original, y a @MComadreja, de quien tomamos el diseño. Y, junto a ellos, a todos los tuiteros que están impulsando la #MarchaDeLasPiedrashttps://t.co/tBLwxn4uEp — CampoMasCiudad (@CampoMasCiudad) August 10, 2021

Ya tiene fecha y convocatoria opositora la protesta que supuestamente nació en las redes sociales "en homenaje a los muertos" por Covid pero con efusiva crítica al Gobierno nacional:La idea inicial habría surgido a partir del comentario de una usuaria de Twitter que propuso: “Habría que llevar una piedra por cada muerto por COVID a la Casa Rosada y dejarla ahí. No tirársela, dejarla ahí”. Fue el 3 de agosto. Hubo una viralización inicial y luego "le dieron forma para llevarla a cabo, con dos objetivos: homenajear a los fallecidos por coronavirus y rechazar el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández", pese a que los datos objetivos de vacunación no avalan la motivación aludida.Así, se fijó el próximo 16 de agosto, a las 16 horas, como fecha para la movilización, que tendrá como destino Casa Rosada y también la quinta presidencial de Olivos. Según usuarios, la mayoría de ellos sin identificación y en algunos casos con comportamientos de cuentas bot, también habrá otros puntos del país en donde se realizará el gesto simbólico.Algunas expresiones, a tono con los mensajes de casi todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, que invocaron la tendencia #LaMarchaDeLasPiedras dentro de la red social Twitter, hablaban del presunto "contraste" entre la imposibilidad de realizar encuentros, visitar enfermos o despedir familiares fallecidos por coronavirus, y los ingresos a la quinta presidencial de Olivos para reuniones de gestión en los momentos de restricciones más estrictas.“Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar”, indicó Ani Marino, desde la cuenta que inició la movida.Sin embargo y pese a que al día de hoy sólo pasó una semana desde que nació el tema sin siquiera tener fecha confirmada en aquel momento, numerosos usuarios, periodistas y dirigentes, en general identificados con la oposición agrupada en JXC, adhirió a la convocatoria e instaron a que otros asistan.Uno de los primeros famosos, en este caso periodista militante, en celebrar "la gran idea" de marchar para homenajear fallecidos pero contra el gobierno fue Jonatan Viale. Hoy, en TV, lo acompañó su par Alfredo Leuco.La usuaria que habría iniciado la movida, incluso, convocó al cantante de cumbia, también militante opositor, El Dipy, a sumarse a la iniciativa. Le aclaró que "no es política", por si acaso.Sin embargo anoche, la agrupación "Banquemos", que maneja Hernán Lombardi acompañado por algunos de sus funcionarios que perseguían trabajadores de prensa y hoy trabajan de periodistas, convocó oficialmente a la marcha y le restó así toda posibilidad de ser una movida "espontánea" y "no política".La convocatoria de ese espacio, que nació en la derrota presidencial 2019 e incluso tuvo página web promocionada por los entonces funcionarios del macrismo, surgió casualmente nuevamente en campaña electoral, luego de que sus cuentas en redes como Telegram estuvieran inactivas varios meses, desde mayo.También se sumó la agrupación del campo "Más Campo Más Ciudad", integrada por dirigentes de Juntos por el Cambio y que constituye un no muy representativo pero agitado espacio dentro de las discusiones para organizar protestas contra el Gobierno desde el agro.