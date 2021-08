Santilli rechazó el desafío del Frente de Todos a debatir antes de las PASO

el primer precandidato a diputado nacional del PRO en su interna bonaerense de Juntos, Diego Santilli, arrugó a la invitación a debatir antes de las PASO con Victoria Tolosa Paz, quien se postula al mismo cargo por el Frente de Todos, y quedó así como el único aspirante en escaparle a la argumentacion y los cruces

Tolosa Paz extendió la invitación a Manes, José Luis Espert y Florencio Randazzo, quienes rápidamente aceptaron la propuesta. Lo mismo hicieron los precandidatos de izquierda Nicolás del Caño, Manuela Castañeira y Alejandro Bodart. Así, Santilli quedó solo y ni su contrincante interno le huyó a la discusión pública

Como se especulaba por el silencio stampa que mantenía,De hecho, incluso- el adversario interno del "Colo" en Juntos - no sólo ya había aceptado sino que había sido el primero en hacerlo, tras la propuesta de Tolosa Paz que revalidó Daniel Gollan, segundo en la nómina oficialista, para antes de las primarias del próximo 12 de septiembre., afirmó Santilli durante una recorrida con Patricia Bullrich en La Plata en la que habló con la prensa presente.Según dijo el ex vicejefe de Gobierno porteño, "este espacio ha debatido siempre, mientras que en la provincia no se ha debatido nunca", por lo que pateó la pelota para adelante: "Cuando salgamos de la elección primaria nuestra, que tiene que ver con qué candidato será el de nuestro espacio, ahí obviamente vamos a debatir con vista a la elección de noviembre".Los dichos de Santilli se dan después de que Tolosa Paz propusiera un debate y desafiara en particular al ex vicejefe porteño. "Sería muy sano plantear un debate abierto, elijan el medio que quieran, elijan cualquier escenario. Necesitamos que Diego Santilli dé la cara a la ciudadanía y le hable de qué piensa de la Argentina", afirmó la candidata peronista."Acepto debatir con el que sea, nunca vas a esperar de mi un ataque o una agresión", declaró Manes. "En esta campaña nunca dije algo que sea personal y a mí me atacaron ferozmente", se quejó el precandidato del radicalismo.En el Frente de Todos porteño también desafían a un debate de los precandidatos oficialistas a nivel CABA, donde apuestan a confrontar a María Eugenia Vidal con Leandro Santoro.