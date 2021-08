Filmus y la negativa al debate de Juntos por el Cambio: "Les cuesta mucho sostener los derroteros de Macri y Vidal"

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, Daniel Filmus, se refirió con grandes expectativas de cara a las PASO y valoró el clima de unidad en el Frente de Todos. “Me parece muy importante la unidad que se ha logrado en la provincia de Buenos Aires y prácticamente en todo el país. La unidad refleja la pluralidad de perspectiva que hay en el Frente de Todos. No fue fácil pero se logró”, señaló.

Para Filmus, “a Santilli le va a costar sostener también el fracaso total de Vidal en la provincia de Buenos Aires”.

“El pensamiento de Ajmechet va a en la misma línea del pensamiento de Patricia Bullrich que dice que puede cambiar las Malvinas por vacunas o el pensamiento de Macri cuando dijo que las Islas iba a generar déficit”, sostuvo.

Por contraparte, analizó la dinámica opositora y resaltó las rispideces que se están dando en las fuerzas que lo integran. “Lo que uno observa en la oposición es que una buena parte de quienes se presentan en las elecciones intentan desprenderse del Gobierno que fracasó pero al mismo tiempo aquel que intenta separarse de Macri no tienen propuestas ni alternativas”, indicó el ex ministro de Educación.Y analizó:El ex candidato a jefe de Gobierno por el Frente para la Victoria resaltó la iniciativa dede debatir con los otros precandidatos, iniciativa a la que Diego Santilli todavía no hizo caso., remarcó.El funcionario nacional también se refirió a las polémicas declaraciones negacionistas sobre Malvinas emitidas por la precandidata del PROy los intelectuales Beatriz Sarlo y Martín Caparros. Para él “es una línea de pensamiento que Cambiemos ha tenido en muchos de sus integrantes, no en todos pero en muchos sí. Incluso han votado en contra del acuerdo de Ushuaia y de la ampliación de la plataforma marítima continental”.A su entender, “hay un planteo respecto de la soberanía no solo con Malvinas sino en general dado que no es casual que durante su gobierno se haya incrementado la deuda externa para seguir las instrucciones que nos dan las potencias dominantes”., aseguró Filmus al referirse también al proyecto radical que tiene como fin la prohibición de candidatos que nieguen la soberanía de las Islas.añadió Filmus para quien es menester “remarcar lo genuino de la reivindicación y el respaldo regional a nuestro reclamo”.