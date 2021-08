UIA y vacunas obligatorias: quiénes apoyaron la iniciativa y qué dijo el Gobierno

La propuesta de suspender el pago de los salarios de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el coronavirus impulsada por la Unión Industrial Argentina (UIA) despertó ola de críticas a menos de 24 horas de su difusión.

No vi a ningún empresario abrir la boca cuando los antivacunas y la derecha despotricaban contra la Sputnik o aseguraban que tomar lavandina era mejor que vacunarse.



"A los trabajadores vacunados le podes dar beneficios remunerativos, prioridad para elegir fechas de vacaciones o los turnos laborales para incentivar a que todos se vacunen"



El diputado nacional por el Frende de Todos y precandidato a renovar su banca en la Cámara baja, Hugo Yasky, calificó la iniciativa de "extorsión", mientras que el extitular de la cámara empresarial, actual legislador nacional y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren; reconoció la "imposibilidad" de llevarla adelante, por lo que instó a "dar beneficios remunerativos" a quienes hayan accecido a la inoculación."Lo que plantea la UIA es una extorsión a los trabajadores. Queremos que todos los trabajadores se vacunen pero no así", apuntó el Secretario General de la CTA en diálogo con El Destape radio.Según explicó, tras la resolución a la que arribó la Junta directiva de la entidad empresarial, elevarán el pedido para conformar "Comités Mixtos de salud en todas las compañias" para que sean los trabajadores junto con los empresarios "quienes determinen las condiciones básicas sanitarias".En este sentido, Yasky amplió en redes sociales: "Desde los sindicatos, intentaremos persuadir y convencer a lxs trabajadores para garantizar que se vacunen antes de llegar a los delirios que propone la UIA. La vacunación es la llave para volver a la vida que queremos, de la mano de sueldos dignos y reactivación económica".Por su parte, de Mendiguren, quien presidió la UIA hasta 2013, apoyó la iniciativa aunque reconoció la "imposibilidad" de llevarla a la realidad."Es imposible sancionar o bajarle el salario a los trabajadores por no vacunarse, pero lo cierto es que hoy estamos castigando al que se vacunó porque lo obligamos a trabajar de forma presencial mientras que al no vacunado no", señaló en diálogo con Futurock radio.Como contrapropuesta, el titular del BICE instó a otorgar "beneficios remunerativos" para quienes ya cuenten con al menos una dosis."A los trabajadores vacunados le podes dar beneficios remunerativos, prioridad para elegir fechas de vacaciones o los turnos laborales para incentivar a que todos se vacunen", detalló.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió este miércoles a la propuesta de suspensión del pago de los salarios para los trabajadores que no quieran vacunarse impulsada por la UIA."Tenemos que analizar nuestra situación y tomas las decisiones que creamos convenientes. La población argentina tiene una confianza altísima frente a las vacunas. El 80% de los mayores de 18 años inició el esquema de vacunación. El foco de Argentina es vacunar y generar confianza", resaltó la funcionaria.Vizzotti enfatizó además en que el grado de adhesión local a los compuestos contra el Covid 19 es "distinto" al que muestran países como Francia, donde aplican políticas más duras para contrarrestar el discurso antivacunas.