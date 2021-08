Día Internacional de la Juventud: el desempleo mundial, los números en Argentina y las políticas del Gobierno para la capacitación e inserción laboral

según los datos oficiales, el principal problema de los jóvenes parece ser la capacitación y el empleo. Aquí, cuáles son las cifras de desempleo juvenil en todo el mundo, qué números se manejan en el país y cuáles son las políticas públicas del Frente de Todos para mejorar el cuadro

de acuerdo a los números de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que comparte la ONU, la crisis generada por la pandemia de coronavirus provocó que 1 de cada 6 jóvenes no tenga trabajo en la actualidad

Según los últimos datos del INDEC, en el primer trimestre de 2021 la desocupación se ubicó en 12,3% para las mujeres, mientras que para los varones fue de 8,5%. Sin embargo, en el rango de entre 14 y 29 años asciende para las mujeres al 24,9%, por encima del 23,9% de igual período del 2020, mientras que en varones alcanza el 17%, por debajo del mismo trimestre del año pasado (18,5%)

La gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner reconstruyó, en primer lugar, la entrega de computadoras para jóvenes estudiantes a través del Conectar Igualdad, que Macri había discontinuado; en segundo lugar, impulsó el programa Te Sumo, para fomentar el empleo en blanco privado; y en tercer orden planteó el Argentina Programa, para formar jóvenes de todo el país en programación y a la vez subsidiarles la compra de herramientas como PCs y el pago de internet

lleva inscriptos a 7.500 interesados y unas 150 empresas, que al contratar a aspirantes de ese rango etario se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y un apoyo económico del Estado

el sector joven es muy numeroso en cuanto a su peso electoral

En el marco dely con el impacto de la pandemia de coronavirus encima, los jóvenes y los problemas de inequidad y acceso que el sistema laboral y educativo tiene para brindarles herramientas para capacitarse y conseguir empleo en todo el mundo están en el medio de la escena pública.La fecha tiene su origen a partir de 1999, cuando ladio curso a las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, realizada en Portugal un año antes, y convirtió a todos los 12 de agosto en la celebración del Día Internacional de la Juventud (resolución 54/120).Desde que la organización internacional creó la jornada, cada 12 de agosto se analiza un eje temático para debatir y reflexionar que visibilice alguna problemática del sector. El año pasado, primero en pandemia, el tema principal había sido “el compromiso de la juventud para una acción mundial”.En el caso de 2021, todavía con el impacto de la pandemia, el tema es “Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta”.Pero a decir verdad,Según cifras oficiales, actualmente en el mundo habitan más de 1.800 millones de jóvenes. El número incluye personas comprendidas entre los 10 y 24 años, es decir no todo ese universo está en condiciones de trabajar y tener empleo.Sin embargo,Esto significa que un 13% de los jóvenes en el planeta no tiene trabajo. Y si se enfatiza en la situación de las mujeres, el número asciende abruptamente hasta el 30%.Los datos que emanan de la misma fuente indican que para llegar a cubrir todas las necesidades de empleo juvenil, se deberían crear 600 millones de puestos de trabajo en los próximos 15 años.Está claro, pese a los señalamientos políticos de la oposición en la Argentina, que la pandemia pegó fuerte a la economía a nivel mundial y que, de hecho, provocó modificaciones de diversa índole en el enfoque de muchos países acerca de sus modelos económicos, como por ejemplo Estados Unidos, que exhibe mayor intervención del Estado.En Argentina la economía cayó en 2020 el 9,9% del PIB, la peor desde 2002. El mayor impacto tuvo lugar en el segundo trimestre del año pasado, cuando hubo que tomar medidas más restrictivas a la circulación y la producción. En esos meses, el Producto se redujo un 15,8% y la desocupación, a nivel general, alcanzó al 13,1% de la población en ese período.Actualmente esa situación empezó a revertirse y el desempleo alcanza al 10,2% de la población. En ese contexto, los jóvenes sin trabajo constituyen uno de los principales desafíos estructurales del país.. La gestión Cambiemos ensayó una "Feria de empleo joven", pero fracasó. Sólo hubo stands y no provocó contrataciones más que por un convenio específico y de condiciones laborales precarias de una famosa empresa de fast food y hamburguesas norteamericana.Según explican desde el Gobierno, en primer lugar tiene que ver con que los sectores que traicionan la recuperación "a dos velocidades" que reconocen el PEN y busca emparejar están vinculados a la industria y la construcción, ramas que presentan un alto porcentaje de masculinización en sus puestos de trabajo. En cambio, los rubros más vinculados a los servicios, como la gastronomía, todavía sienten el golpe de la pandemia y se encuentran rezagados debido a que - menos - pero aún hay restricciones y la circulación todavía no alcanza la "normalidad". Estos últimos emplean en general más cantidad de jóvenes y, en particular, mujeres.El Gobierno nacional busca, como dijo el propio presidente, que los jóvenes "no bajen los brazos" después de un año y medio de restricciones por la pandemia de coronavirus. La búsqueda de motivar a esa franja de la sociedad no es sólo discursiva o a través del uso - legítimo, pero corto - de productos comunicacionales a través de redes sociales.Hace un mes, el Gobierno presentó el nuevo plan de conectividad, que provee programas de conectividad y equipamiento para los colegios públicos de todo el país, ya cuenta con el diseño sucesor de la computadora portátil de Conectar Igualdad que el Gobierno entregará a docentes y estudiantes. La primera etapa involucra 633.000 portátiles.Además, el 1 de julio, la vicepresidenta CFK acompañó aen Lomas de Zamora para la entrega de 10 mil tablets a niños y niñas de primaria en el marco de la reconstrucción del Conectar Igualdad en ese distrito.Por otra par, la semana pasada el jefe de Gabinete,, lanzó el programa, destinado a fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en Pymes.La iniciativa, de innegable repercusión positiva,El "Te Sumo", que es una iniciativa conjunta de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo, tiene el objetivo de incorporar a 50.000 jóvenes al empleo formal en la pospandemia.Orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años que cuenten con estudios secundarios completos, cubrirá entre el 70 y el 90% del sueldo inicial durante un año, con un aporte del Estado por cada salario que se adecuará al tamaño de la empresa, y que será de $18.000 en las microempresas; de $14.000 en las pequeñas y de $11.500 en las firmas medianas.A esa política pública se suma el plan, lanzado el lunes último por el presidente Fernández. El plan consiste en laEsta última iniciativa, lanzada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, consiste en una capacitación en dos etapas: la primera es un curso asincrónico de dos meses sobre introducción a la programación, en tanto que la segunda implica una cursada en modalidad mixta durante seis meses con contenidos específicos relativos a los perfiles demandados por el sector."Los necesito movilizados", exclamó Alberto al presentar la iniciativa durante un acto en julio realizado en el predio de Tecnópolis y ante un auditorio compuesto por público juvenil.Las tres iniciativas están destinadas a esa porción de la sociedad, que debió afrontar el cese de las clases presenciales en la universidad y la limitación de numerosas actividades recreativas y laborales con motivo de las medidas de cuidado motivadas por la pandemia.Además,. Las alternativas de derecha, como, con propuestas vinculadas a que la "libertad" se consigue a partir de la insubordinación y la individualidad, parecen ser atractivas en momentos en que esas libertades tuvieron que ser limitadas por la pandemia. A su vez, desde la variante conservadora de, la interpelación apunta al mensaje más que al contenido, con el foco puesto en modos comunicacionales cercanos a los más chicos, como TikTok.De acuerdo al último relevamiento realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados , "las necesidades" del voto joven "son muchas y variadas", aunque existe una clara reveindicación en las iniciativas direccionadas hacia la ampliación e inserción en el mercado estudiantil y laboral."Reclaman medidas sobre promoción del empleo de calidad, becas de estudio y acceso a la vivienda, políticas sociales, culturales, deportivas, educación sexual integral y, los reclamos sobre la defensa de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+ y mayor acceso de jóvenes a la política está más presente en las mujeres. No obstante, valoran positivamente las políticas del gobierno nacional en educación y trabajo, como becas progresar (79,5%), conectar igualdad (73,2), legalización del cannabis industrial para uso medicinal (70,8%), etc", señala el informe de julio 2021.