El Gobierno descartó la propuesta de la UIA sobre el descuento a los trabajadores que no quieran vacunarse

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero sostuvo hoy que "no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas", al rechazar la iniciativa planteada desde la Unión Industrial Argentina (UIA) de no abonar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus., dijo el jefe de Gabinete esta mañana en declaraciones a Radio La Red, y añadió queAyer, también la CGT rechazó las expresiones del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien había considerado la posibilidad de que las empresas no abonen los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus.Esta semana, Funes de Rioja -en una rueda de prensa realizada tras la reunión de Junta Directiva de la UIA- opinó sobre la situación de aquellos trabajadores que no deseen vacunarse y expresó que "en esos casos cesa la dispensa y también la remuneración".En sus declaraciones de esta mañana,En este sentido, el jefe de Gabinete agregó que "insistió el funcionario nacional.