Vidal usó para hacer campaña a una fábrica que proveía al Conectar Igualdad, programa que JXC rompió

EXO es una pyme que desarrolla productos de microinformática, está hace 30 años en el país y le da trabajo a 397 familias. Diego Szychowski, vicepresidente de la empresa, nos recibió a @martintetaz y a mí para conocer el gran laburo que hacen. pic.twitter.com/D8wcD15sRu — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 11, 2021

En el marco de la campaña, la precandidata a diputada nacional por la(CABA),visitó junto a su compañero de lista, Martín Tetaz, la fábrica de microinformática Exo. Allí afirmó que "De la misma manera que la ex gobernadora dejó en el pasado su "orgullo bonaerense", pareciera que también olvidó que Exo fue una de las principales proveedoras de netbooks del programael cual su gobierno dejó de implementar y, en consecuencia, de repartir las computadoras entre los alumnos secundarios.No obstante Vidal presentó a la fábrica de Parque Patricios como una novedad para los argentinos, y describió: "Es que no fue más que en marzo de 2019 cuando a su lado, el ex presidentedisparó una insólita comparación: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”. María Eugenia Vidal, curiosamente ignoró ese antecedente en tanto queademás fue una de las pocas fábricas de informática que sobrevivió a la apertura de importaciones del gobierno de Macri. Luego de la eliminación del arancel de 35% a la importación de computadoras, la Cámara de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) contabilizaba unos 6 mil despidos de trabajadores del sector, solo hasta mediados de 2017.Según manifestaban, la política del macrismo tenía por objetivo la incorporación de la última tecnología a menores costos. Pero lo cierto es que los mostradores de las casas de tecnología desmintieron el alcance de esa meta, y por el contrario lo que sucedió fue el significativo cierre de fábricas y la consecuente pérdida de empleos; justamente, lo que ahora Vidal dice pregonar.Mientras que ante la eliminación del programa Conectar Igualdad y su reemplazo por ella alianza Cambiemos terminó por dejar de comprar y repartir netbooks a los alumnos de escuelas secundarias. Y con el argumento de que habrían existido sobreprecios en la adquisición de las mismas, el celebrado Conectar Igualdad dejó de funcionar.Vale recordar que el Conectar Igualdad funcionó entre 2010 y 2015, repartió alrededor de 5,5 millones de netbooks, fue premiado por el(PNUD) y, según un estudio de lael programa desarrolló. Hoy el Gobierno Nacional busca reactualizarlo en el marco del programa