Gioja sobre Juntos por el Cambio: "Son negacionistas de todo, viven criticando y no proponen nada"

El diputado nacional del Frente de Todos, ex gobernador de San Juan y ex presidente del PJ, José Luis Gioja, valoró el clima de unidad que se vive dentro del FdT en casi todas las provincias en contraposición a la “confusión” de Juntos. “Hemos entendido que a la par de nuestras tres banderas y la celeste y blanca que es la primera de todas, hay que agregarle la bandera de la unidad"

, afirmó."Está comprobado que la unidad fue el factor central para lograr el triunfo en las elecciones pasadas. Me parece que esto es más que bueno”, remarcó.En diálogo con, Gioja remarcó que. En ese sentido, aseguró queRespecto de la situación de Juntos, remarcó que “la oposición tiene varias caras y varios mensajes”. En ese punto, lanzó una fuerte crítica: “Junta lo peor. Por ejemplo, juntar a quienes reniegan de la soberanía argentina es una cosa atroz. No me cabe en la cabeza que haya argentinos que digan que las Malvinas son inglesas. Son negacionistas de todo y viven criticando. No proponen nada”.También valoró la estrategia del oficialismo de querer capitalizar al voto joven., indicó.Sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto a la despenalización de la marihuana, desistió de brindar una mirada específica y pidió esperar: “No tengo opinión formado por el momento. En función de los elementos que cada uno tenga se tomará la mejor decisión”.