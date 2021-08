Alberto sobre la foto en Olivos: No debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido"

El presidente Alberto Fernández, reconoció este viernes el festejo de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020, en medio de la cuarentena estricta por coronavirus (Covid 19), luego de que se difundiera una foto de la celebración.

"Fabiola convocó a una reunión con sus amigos que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido", indicó el mandatario desde la localidad bonaerense de Olavarría.Mientras desde Juntos, el diputado nacional, Mario Negri, anticipó que elevará un pedido de juicio político, Fernández retrucó: "Me doy cuenta que no debió haber ocurrido, mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidado que no lo tuve. (Santiago) Cafiero a la mañana lo explicó, no ocultamos nada".De acuerdo a la imagen que tomó notoriedad este jueves, un total de 11 personas, entre ellas la pareja presidencial, asistieron al "brindis" organizado por la Primera Dama."El 14 de julio, día del cumpleaños de Fabiola, convocó a amigos a un brindis, que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir", insistió Fernández.El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020, firmado por el Presidente, establecía que "cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”."Yo le pedí a muchos argentinos que me acompañaran porque era necesario cuidarnos, yo todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos y de pronto Olivos se convirtió en una ciudad", concluyó.