Massa y su defensa del proyecto de Zonas Frías: "Ponemos plata en los bolsillos de la gente, no en los amigos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó el ahorro que significará "para muchos argentinos" la puesta en marcha del proyecto de 'Zonas Frías', al apuntar que desde el Gobierno nacional se pone "plata en los bolsillos de la gente" y "no en los "amigos de la vida'", en alusión a los empresarios afines la anterior gestión de Cambiemos.

remarcó el titular de la Cámara baja durante el acto de puesta en marcha de la iniciativa en la ciudad bonaerense de Olavarría que encabezó el presidente Alberto Fernández.En ese sentido, Massa expresó que "este Gobierno viene a poner esa plata en el bolsillo de la gente y no en los 'amigos de la vida'" y adelantó que "eso es lo que se vota en octubre y en noviembre, no al que haga el 'meme' más divertido o diga la palabra más dura en la televisión".dijo en alusión a la calificación que en su momento le dio el ex presidente Mauricio Macri a esos empresarios.