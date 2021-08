Incumplimiento de cuarentena: la extraña justificación que utilizó el abogado de Macri

El abogado del expresidente Mauricio Macri, Pablo Lanusse, justificó este viernes la violación de la cuarentena sanitaria obligatoria establecida por la provincia de Buenos Aires por parte del líder del PRO al señalar que se trató de na "causa de fuerza mayor"

Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Alli surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes. Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso. No todo es lo.mismo! — Pablo Lanusse (@PabloLanusse) August 13, 2021

"Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Alli surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes. Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso. No todo es lo.mismo!", apuntó el letrado.Inspectores bonaerenses labraron un acta al exmandatario luego de no haberlo encontrado en la residencia de Acasusso en la que debía cumplir aislamiento tras su viaje al exterior."Acá está una de las comunicaciones realizadas y el acuse correspondiente de recepción. Mauricio Macri cumplió completamente con las medidas sanitarias. No quieran tapar escándalo del #OlivosGate pretendiendo igualar para abajo. No subestimen más el inmenso dolor y bronca social!!", agregó Lanusse, en relación a la difusión de la foto del cumpleañdos de la Primera Dama, Fabiola Yañez el 14 de julio de 2020.En tanto, la Provincia confirmó este sabado que denunciarán penalmente al expresidente por "atentado a la salud pública, de acuerdo a la Decisión Administrativa 268/21 de la Jefatura de Gabinete de Nación y la Resolución Conjunta 192/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud bonaerense.