17.08.2021 / Cuidados

Bianco explicó como Macri rompió el aislamiento y desnudó la excusa que puso el expresidente para justificarlo

El jefe de Gabinete dejó en claro que hubo llamados al domicilio notificado por Macri pero que "no estaba, no avisó y nos enteramos que mandó un mail donde no correspondía". Además le respondió al ministro de Salud de Larreta, dijo estar de acuerdo con que los funcionarios den el ejemplo "pero le debería decir lo mismo a sus propios colegas sino es un poco hipócrita esa posición”.