Bolivia: termina el sumario de Gendarmería que complica a Bullrich mientras Macri niega el contrabando

insistió en las últimas horas que el contrabando de municiones a Bolivia no existió y desmintió el golpe de Estado contra. No obstante, él cumplió ya un mes como imputado por contrabando agravado y se preocupó en el expediente que tramita en el fuero penal económico por obstaculizar las declaraciones de los gendarmes argentinos que fueron enviados a La Paz y que pueden echar luz sobre cómo fue la mecánica por la que 70.000 balas antitumulto terminaron en poder de las fuerzas armadas y de seguridad bolivianas.A pesar de Macri, en las próximas horas, estará terminado el sumario interno de la Gendarmería, lo que podría complicar aún más la situación de una de sus funcionarias de mayor confianza, la exministra de SeguridadEl expresidente buscó mostrarse como víctima de una persecución en la entrevista que le concedió el lunes al periodista Joaquín Morales Solá en la señal TN.lanzó Macri sin sonrojarse. A pesar de los dichos de Macri, en el expediente de la justicia argentina y en la investigación que llevan adelante las autoridades bolivianas se agolpan evidencias que muestran que los proyectiles salieron sin declararse y terminaron en manos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la Policía de Bolivia.Vale recordar que elde 2019, la Gendarmería pidió llevar a Bolivia 3600 balas antitumulto para proteger la embajada y la residencia del embajador por la situación de inestabilidad que se vivía en el Estado Plurinacional. Al día siguiente, la fuerza que conducía Gerardo Otero solicitó llevar un “complemento” del armamento y pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para llevar 70.000 balas de goma -20 veces más de las que inicialmente había estimado que sería necesario-.Esede 2019, hubo una reunión en la Casa Rosada en la que participó la primera plana de Seguridad, con Bullrich a la cabeza, y el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. El jefe de la Gendarmería, Otero, acudió al encuentro con un asistente personal. Peña y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo también tuvieron un rol a la hora de autorizar los viáticos de los gendarmes que se iban a trasladar a Bolivia.Macri, en tanto, se reunió con el entonces canciller Jorge Faurie. Ese día, Faurie mandó una nota a Bullrich y al ministro de Defensa Oscar Aguad pidiendo que enviaran una comitiva de Gendarmería para proteger a los diplomáticos argentinos en Bolivia. Para el 12 de noviembre, ya estaba definido el viaje. Prueba de ello es que ya el día anterior habían arrancado las autorizaciones ante la ANMaC.Una hora después de que Bullrich salió de la Casa de Gobierno, el entonces jefe delFabián Salas envió un fax a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para avisar que llevarían las 70.000 balas en el Hércules C-130 que iba a trasladar al primer contingente de gendarmes. El Hércules partió a las 23.40 del aeropuerto de El Palomar. Llevaba once gendarmes y trece integrantes de la FAA como tripulación. La carga era de 2500 libras. En el manifiesto de carga, no estuvieron declaradas las 70.000 balas antitumulto.De las 70.000 balas, 40.000 quedaron en poder de la FAB. Un efectivo de esa fuerza,, informó que le ordenaron en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 pasar a retirar el cargamento del hangar de la Fuerza de Tarea Aérea (FTA) Diablos Negros, donde estaba estacionado el avión argentino. Chura Condori inventarió lo recibido. Horas más tarde, el entonces comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara envió una carta al embajador Normando Álvarez García en agradecimiento por el envío. Cuando apareció la misiva -y fue revelada por este diario- se desató el escándalo por el envío de armas. Otras 26.900 balas terminaron en poder de la Policía de Bolivia. Esos cartuchos se encontraron en un depósito policial sin haberse usado y se halló un inventario que confeccionaron unos mayores el 13 de noviembre de 2019, cuando las recibieron.A la Policía de Bolivia le entregaron los, según surge del sumario interno de esa fuerza, el mismo día en que llegaron los gendarmes a La Paz. Cuando pidieron un “desglose” de la entrega, les respondieron que había sido acordado por los “altos mandos” y que serían ellos quienes informarían los detalles. El 13 de noviembre de 2019, el jefe de la Gendarmería, Otero, envió un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires. Estaba destinado al comandante de la Policía de Bolivia. Una posibilidad es que ese desglose estuviera allí. La FAB dice que la embajada argentina, que lideraba Álvarez García, estuvo a cargo de los trámites aduaneros cuando llegó el Hércules C-130. El exembajador dijo que pudo haber existido un “circuito paralelo” para las municiones.La Policía de Bolivia identificó al agregado de Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba, como quien gestionó la entrega del material represivo. De lasque salieron en la medianoche del 12 de noviembre de 2019 no volvió ni una sola. La Gendarmería informó que habían sido gastadas en entrenamientos. Sin embargo, a esta altura está claro que eso no fue así. Además, el Grupo Alacrán no utiliza armamento antitumulto, lo cual sería aún más extraño que se entrenara para su empleo.En las próximas horas, el sumario interno de Gendarmería habrá concluido. Los efectivos de esa fuerza pueden contar cómo se gestó la salida de las municiones y cómo fue la entrega en Bolivia. Nada de ese panorama dejará tranquilos a los principales imputados en la causa, como. En los tribunales aún resta definirse qué juez quedará al frente de expediente en el que todo indica que el contrabando está claro y donde el desafío será escalar más allá de los gendarmes.