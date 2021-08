Manes: "Quiero debatir con todos, pero me parece que primero tenemos que debatir con Santilli"

🗣🎙 #Vilouta910 | @ManesF: “La oposición tiene que crecer” con @pviloutaoficial 📻 | AM 910 — Radio La Red AM 910 (@radiolared) August 18, 2021

Facundo Manes rompió el molde de la campaña electoral de cara a las PASO de septiembre y dejó en claro que si bien quiere debatir con los precandidatos del Frente de Todos y los demás espacios pero qeu antes de ese momento debe tener un intercambio público con su rival en la interna de Juntos, Diego Santilli.expresó.Entrevistado por Paulo Vilouta en Radio La Red, Manes sostuvo que "la Oposición debe dar un salto cualitativo para ganarle al Kirchnerismo. Todos queremos una revolución del conocimiento"."Yo quiero ganarle al kirchnerismo, no quiero la política de Santa Cruz, ese modelo no lo quiero.insistó el alfil radical que sueña con un triunfo que lo posicione de cara a 2023.Por otro lado, Manes criticó a Daniel Gollán y dijo que sus dichos "son declaraciones son de un ministro que abandonó su cargo en plena pandemia para ser candidato,l, además de no calmar con sus declaraciones"."El 13 de junio Elisa Carrió celebró que sea candidato, fui a la casa, y de mi parte no van a encontrar ataque. Yo quiero unir a los argentinos.", continuó.De todos modos, Manes buscó posicionarse en la coalición Juntos pero no cesa sus críticas a Mauricio Macri:"El Gobierno separó la salud física de la mental, y acá no se trató, la gente está angustiada, estresada, todos tenemos sensación de perdida. Los más afectados son los niños, los pobres, las mujeres, los profesionales de la salud y los ancianos. Todo esto lo tendrá que explicar Gollán y el Gobierno", cerró.