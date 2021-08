Alberto Fernández en La Plata: "Trabajemos para que los derechos lleguen a cada argentino y vivamos la vida que queremos"

El Presidenteprecisó que cuando se inició la pandemia su gestión tuvo que "terminar obras que habían quedado abandonadas" y destacó que se hizo "todo lo necesario" para preservar la vida, en el marco del plenario del Frente de Todos en el Estadio Único de La Plata.El primer mandatario señaló quey apuntó que esa gestión tomó deuda pero "no se convirtió ni en puentes, ni en caminos, ni en escuelas, ni en hospitales". "Se fue y no sabemos dónde", aseguró.", enfatizó en alusión a la falta de inversión del anterior Gobierno en materia de Salud.Además, apuntó contra los medios de comunicación opositores: "Los grandes medios están enojadísimos conmigo porque quiero que internet sea un servicio público al que todos puedan acceder. Se enojan, arman tapas, nos lastiman y nos pegan. Pero nosotros seguimos cantando, pese a todo lo que nos pegaron".Por otro lado, le dejó un mensaje a los dirigentes presentes: “Yo quiero pedirles que no vayamos con dudas en la campaña, porque la pandemia fue un gran obstáculo para hacer las cosas con la velocidad que queríamos hacer, pero no se olviden todos los que hicimos, ya que fueron inmensas todas las medidas que tomamos”.En línea con eso,“No sientan que la pandemia nos dejó paralizados. La pandemia nos hizo atajar un sinfín de penales, pero después hicimos jugar la pelota y un montón de goles”, graficó.Por último, recordó al expresidente Néstor Kirchner y también al general Juan Domingo Perón, al señalar que "el peronismo salió a las calles para reclamar la libertad de un coronel que defendió a los que trabajaban"., arengó.