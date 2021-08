Arroyo: "Vamos a tener una muy buena elección porque la gente distingue a los que trabajan de los que hablan"

“Tengo mucha expectativa en lo electoral. Creo que vamos a tener una muy buena elección porque la gente distingue de los que trabajan de los que hablan”

“Macri forma parte de los que no han estado ni le han puesto el cuerpo a la pandemia. Es ahí donde la sociedad distingue con claridad a los que trabajaron y a los que no. Macri forma parte de los que no estuvieron en la crisis más profunda que tuvo nuestro país, de hecho, se ha ido de nuestro país en varias oportunidades”, dijo.

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social,, se mostró con grandes expectativas ante la contienda electoral de septiembre., sostuvo el ex funcionario nacional en declaraciones aPara Arroyo,y eso. “Además, se está reforzando la unidad”, remarcó.Enfatizó que “el Frente de Todos tiene tres valores:para adelante”. “Vamos en un esquema muy difícil de tanta gente que la pasa mal a un resultado electoral muy positivo”, señaló.A su entender, “. Incluso, aquellos que venimos desde distintos lugares entendimos que la única forma de salir de estos cuatro años de crisis – que se profundizó con la pandemia – es la unidad”., sostuvo.En otra línea, valoró que se haya logrado mantener la paz social durante su gestión.Eso es un logro significativo no solo de nuestro Ministerio sino de las organizaciones, las iglesias, y toda la red social muy fuerte”, remarcó.Y agregó:indicó.También señaló cuáles serían sus tres principales propuestas. “Para adelante voy conal Congreso. Una es la Ley que tiene por objeto transformar planes sociales en trabajo, la segunda es un sistema de crédito no bancario para seis millones de personas con una tasa del 6 por ciento anual (hay un problema serio de endeudamiento de las familias en Argentina que hace que los más pobres se endeuden en un 200 por ciento anual), y la tercera es la transformación de la escuela secundaria que guarde relación con un sistema dual, un sistema más flexible”, detalló.Por último, manifestó sus inquietudes sobre las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri contra el gobierno nacional, particularmente a partir de la foto de Olivos.