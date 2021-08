Tras el receso, sesiona el Senado: trata designaciones de jueces y proyectos para limitar intereses por mora en tarifas

la Cámara de Senadores de la Nación retoma su trabajo en una sesión en la que, a partir de las 14, debate acuerdos para designar a jueces, defensores y fiscales del Poder Judicial nacional, el visto bueno a convenios sobre seguridad social con otros países y, como plato fuerte, dos proyectos para limitar las tasas que se cobran por mora en el pago de los servicios

Tras un mes de receso,La agenda parlamentaria contiene, así como dos proyectos de ley por los cuales se aprueban convenios con Israel y Corea del Sur para que los residentes argentinos allí, y los de esos países en la Argentina, puedan acceder al cobro de sus beneficios de la seguridad social.En el listado también están; a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, y otro en el mismo sentido pero sobre las empresas prestadoras de servicios públicos.Se espera, así, que el Senado apruebe, debido a la mayoría oficialista, limitar la tasa de interés por mora en servicios que incluyen el. La expectativa y la duda será, luego, qué pasará en Diputados, donde el visto bueno sólo con la bancada del FDT no es posible de lograrse con la actual composición y puede que los textos sean modificados o frenados.Finalmente, fueron incluidos en el plan de labor un proyecto por el que se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU); un "Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales", y la creación de la Federación Argentina de Círculos de Legisladores Provinciales; entre otros asuntos.El plenario se lleva a cabo desde las 14 mediante la modalidad mixta que viene funcionando desde el año pasado, que consiste en que un grupo reducido de senadores participan de la discusión en el recinto de sesiones, mientras el resto lo hace por videoconferencia.Según confirmó Télam, la exdiputada, que fue designado ministro de Defensa ante la precandidatura de Agustín Rossi.Así, Di Tullio, que figura como primera suplente en la lista de 2017 que encabezarony el mencionado Taiana, se incorporará inmediatamente al bloque del Frente de Todos. Para asumir la banca, a primera hora de hoy presenta la renuncia al directorio del Banco Provincia.Lasde los candidatos. A finales del mes pasado, en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta un caso generó más problemas para, el operador judicial macrista prófugo en Uruguay: el fiscal de la Seguridad Social y postulante a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal,, aseguró que, durante una reunión que mantuvo en 2017 con el exasesor de, éste le dejó claro que la si la entonces procuradora general -jefa de fiscales-no presentaba su renuncia, terminarían “presa ella y sus hijas”.Tras cuestionamientos de la oposición, el fiscal señaló: “Lo digo ahora porque sentía que tenía algo callado y que si lo decía ahora podía ayudar”. Cuando se le preguntó el motivo por el cual no acudió a la Justicia a formular la denuncia correspondiente tras la amenaza de Rodríguez Simón, De Vedia sostuvo que “la destinataria del mensaje era la procuradora y si alguien tenía que denunciarlo era ella”.Al día siguiente a la exposición de De Vedia, la comisión que preside la senadora FDTencontró otra fuerte puja, pero en ese caso relacionada con el, otra preocupación de Macri: una candidata a una Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal, clave para el caso de la deuda de la mencionada empresa, fue atacada por el senador radicalEl ex ministro de Macri le consultó a la candidata a vocal de la sala que revisa los litigios comerciales, como el de Correo,, qué haría si un deudor presentara una propuesta de pago del 100%, algo que el macrismo postuló que había sido parte de la propuesta -luego rechazada- de la exfamilia presidencial.Parrilli,y el propio jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, bloquearon una eventual respuesta y exigieron a Martínez (UCR) que retirara la pregunta en cuestión. La postura oficialista obtuvo el guiño del macrista-quien comandaba la reunión ante la ausencia de Fernández Sagasti-, quien tras el cruce, dio por terminada la exposición y pasó a otro postulante.