Tras postergarse por la pandemia, se confirmó que el Censo nacional se hará el 18 de mayo del 2022

Según el manual distribuido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y al que tuvo acceso Télam, la etapa "experimental" del censo se realizará en los próximos meses de noviembre y diciembre, para iniciar el proceso formal en marzo de 2022, dos meses antes de la realización del relevamiento formal, que se efectuará el 18 de mayo.

El censo poblacional que se realiza cada 10 años, y que debió suspenderse en 2020 por la pandemia, se llevará a cabo a través de redes el 18 de marzo próximo y luego -de manera presencial- el 18 de mayo, precisó hoy el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) Marco Lavagna.sin embargo “En este marco, el funcionario destacó la realización a partir del 16 de marzo del I-Censo, en el cual la gente -de manera opcional- podrá empadronarse a través de la web, y responder las mismas 56 preguntas que se realizarán de manera presencial.Luego, el miércoles 18 de mayo del próximo año, se realizará el Censo de manera presencial “con unos 600.000 agentes en todo el país”. Ese día no será laborable y tendrá las restricciones que operan en todo acto de ese tipo o elecciones.Para lograr este operativo “habrá una capacitación 100 por ciento virtual, y nos va a permitir desarrollar uno de los campus virtuales más grandes de argentina”, dijo Lavagna, quien adelantó que pedirá colaboración al Ministerio de Educación para esta labor que se viene realizando desde 1947 en el país.Sin embargo, dejó en claro queCon Este procedimiento de I-Censo previo “no vamos a estar ahorrando 670 toneladas de papel, o el equivalente a 18.000 árboles”, dijo el funcionario, además de destacar la mayor velocidad para procesar los datos.Lavagna pidió colaboración a los gobernadores “porque el 18 de marzo parece lejano, pero debido a la envergadura del trabajo, está acá no más”.Si bien el 18 de mayo se realizará el censo de manera presencial, los agentes se tomarán una semana más para relevar aquellos que no hayan sido posible censar esa fecha.Luego de Lavagna, el ministro Guzmán dijo que el Censo Poblacional “es de una importancia singular” debido a que “construye la base de la infraestructura de la estadística de lo que somos como país”.Afirmó que el censo “nos va a permitir diseñar más y mejores políticas públicas que nuestra sociedad enfrenta” y apuntó que “si hubo necesidad de contar con estadísticas fue el año pasado y este año”, para poder combatir la Covid-19 y sus consecuencias sociales y económicas.Al respecto,Así, entre el 16 de marzo y el 18 de mayo los censistas que lo deseen y tengan disponibilidad podrán completar los datos de manera online.En tanto, una semana después de esa fecha se hará la "supervisión", y los resultados preliminares estarán a los 30 días, según indicó el Indec.El objetivo del censo es "contar -sin omitir ni duplicar- a todas y a cada una de las personas, hogares y viviendas en el lugar correcto, para conocer, cuantificar y analizar la estructura demográfica y socioeconómica y la distribución espacial de la población"."En paralelo al relevamiento tradicional por barrio territorial, la propuesta técnica contempla la introducción de una aplicación digital (denominada e-CENSO) compatible con múltiples dispositivos; la utilización de un Precenso de Viviendas para la planificación y evaluación de cobertura territorial; y la capacitación virtual de la estructura operativa censal", añadió el Indec.