El Consejo de la Magistratura avanza en el concurso para reemplazar a Bertuzzi y Bruglia

"Concretamente uno de los casos de la fiscal concursante Incardona que es el que ha salido en los medios para no esquivar ninguna discusión, yo soy militante política antes que nada, concretamente para hablar de la especialidad voy a leer que esta concursante tiene 9 años y 11 meses como magistrada, 2 años y 7 meses como fiscal penal federal que es la misma competencia para que concurse, también trabajó como secretaria en la Cámara Federal y la hace mérito del máximo puntaje. La diferencia es esa entra la que hicimos nosotros y la que hizo el consejero Tonelli", explicó.

La Comisión de Selección se reunió este jueves en dónde trató diferentes concursos de magistrados con la centralidad en el 461 dónde se sortean dos vacantes para ocupar la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. Allí se aprobó el orden de mérito realizado por la consejera Vanesa Siley conr 5 votos afirmativos contra 2 votos negativos y 1 abstención., comenzó diciendo el consejero en representación de la Cámara de Diputados y miembro del PRO, Pablo Tonelli en relación a su impugnación a la presentación del orden de mérito de Siley.En ese sentido, el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz respondió que "todos sabemos de qué concurso hablamos, por una demanda de la Corte en el caso Bertuzzi que ordenó celeridad en el concurso. Se tomaron exámenes en pandemia junto a otros 31 que estamos avanzando y sorteando para calificar antecedentes, para resolver impugnaciones, mañana y semana próxima hay entrevistas. El funcionamiento de esta Comisión en pandemia ha sido impresionante. El Dr. Tonelli que fue el que calificó expedientes, estuvo trabajando en las impugnaciones con la Dra. Siley y el Dr. Recondo. Tenemos el dictamen de Siley, una disidencia parcial de Culotta”., también tomó palabra al respecto: “Como decía Ustarroz previamente no es un concurso más porque hay un planteo de la CSJN y hy todos los consejeros tuvimos tiempo para trabajar en las impugnaciones".. Si nosotros extendemos la cantidad de entrevistados sabiendo que queda mucho por hacer, por un criterio amplio no veo ningún problema para seguir, pareciera más una cuestión dilatoria.", agregó Molea.En tal sentido manifestó que ". Hay 4 dictámenes similares, podemos ser amplios en la convocatoria y siguiendo el criterio del Dr. Lugones podamos llamar. Voy a proponer que continuemos adelante y se considere el proyecto de la consejera Siley con el planteo de Culotta, no creo que sea momento de postergación”.Por su parteLa consejera Siley ha analizado las impugnaciones y en algunos casos se otorga o no las razones. Ninguna lista queda como provisoria, todas se mueven por las consideraciones de los propios postulantes. Son pasos diferentes,Al momento de tomar la palabra, lSiley fundamentó queTambién podemos leer la trayectoria de todos los demás concursantes”.El consejero. Por su parte Lugones dijo que "la diferencia de criterio no tiene que ver con que algo esté mal o haya habido modificaciones injustificadas. La gente ha tomado la mala costumbre de decir que cuando no le gusta algo es corruptel o trato incorrecto o saltar lugares.Al momento de defender su dictamen,Finalmente el dictamen de Vanesa Siley fue aprobado por 5 votos (Siley, Ustarroz, Culotta, Lugones y Molea) con la abstención de Graciela Camaño y la negativa de Recondo, con sus recomendaciones, y de Tonelli.