La UCR le remarcó a Larreta el error de poner a Vidal en CABA y advirtió sobre las consecuencias en su proyecto presidencialista

“Lo digo de buena fe: hubo un apresuramiento de (Horacio) Rodríguez Larreta en tomar dos decisiones que finalmente pueden perjudicarlo. Una es pedirle a María Eugenia Vidal que milite en Capital porque hubiera sido una ordenadora natural en la provincia de Buenos Aires”, dijo el senador David Hirtz al referirse a la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires que tiene como adversarios a Diego Santilli y Facundo Manes

“El ex presidente tendría que tener un secundario porque le deja picando la pelota en el area al oficialismo”, sostuvo Hirtz. “No quiero esconderlo porque se hicieron cosas muy buenas también pero evidentemente juzgo desde el punto de vista económico su desapruebo por su gestión. Tenemos que recuperar credibilidad y serían conveniente que lo hagan figuras nuevas”, concluyó.

En otra línea, criticó al Frente de Todos por las fotos y videos del cumpleaños en Olivos en julio de 2020. "Estamos viviendo algunas situaciones que parecen irreales porque esto que se pone a la luz después de más de un año no solamente es un escándalo desde el punto de vista de la impunidad con la que se hicieron estas cosas, me parece que es más grave la secuela de la pérdida de confianza en la palabra del Presidente", señaló en diálogo con Política Argentina.