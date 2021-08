Senado: aprueban treintena de pliegos de jueces, sin respaldo de JXC a dos postulantes por intereses de Macri y "Pepín"

el Senado aprobó hoy con 59 votos y una abstención una treintena de pliegos de candidatos a jueces y fiscales propuestos por el Gobierno

Juliana Di Tullio juró como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para ocupar la banca que dejó vacante Jorge Taiana

antes de la votación de jueces y fiscales, se metió en la sesión la polémica por la foto de Olivos por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en julio de 2020, cuando el aislamiento obligatorio impedía reuniones sociales

"Nosotros también tenemos una listita de cosas con las que no estamos de acuerdo y repudiamos profundamente”

En una sesión que tuvo parte de la campaña electoral metida en medio y que no tuvo aal frente, principalmente por el arrastre temático de la oposición pero también por la imposibilidad por cronograma de realizar actos de gestión,Lo más llamativo del trabajo legislativo en la Cámara alta es queEl interbloque de JXC no apoyó, en primer lugar, la designación de, que ocupará la vacante como vocal de la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal y podría intervenir en la causa del Correo Argentino, que involucra a la familia del expresidente.La postulación de Vásquez generó contrapuntos entre oficialismo y oposición cuando se le preguntó, con una animosidad que revela que no es del agrado de Macri, durante la audiencia de la comisión de Acuerdos por una eventual participación en una causa como la delEn esa oportunidad, el senador Julio Martínez (Juntos por el Cambio-La Rioja) preguntó a la abogada sobre su posición hipotética en casos de deudores que pretendan pagar el 100 por ciento de su deuda a sus acreedores, algo similar a lo que argumenta la empresa del ex presidente en el expediente en que se dirime el pasivo del Correo.Desde el Frente de Todos, el jefe del bloque, José Mayans (Formosa), el senador Oscar Parrilli (Neuquén) y su par Mario Pais (Córdoba) cruzaron a Martínez acusándolo de pretender una opinión de la letrada que podría derivar en un prejuzgamiento en una causa en la que podría intervenir.Al otro nombramiento que no respaldó el macrismo es al del fiscal de Seguridad Social, hombre del derecho, además, de alta reputación. Es que éste denunció persecución de parte del macrismo contra la ex Procuradora General de la Nación,, y se desempeñará como vocal de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña.Durante su paso por la comisión de Acuerdos del Senado, en julio pasado, De Vedia volvió a apuntar contra "Pepín" Rodríguez Simón, el principal asesor jurídico de Macri hoy en la mira judicial en el marco de las denuncias de persecución hacia dirigentes del kirchnerismo, investigación que provocó que buscara eludir la justicia y se profugara a Uruguay, donde aún hoy continúa.Juntos por el Cambio también rechazó el pliego de Juan Carlos Bonzón como vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica. En tanto, el titular del interbloque Parlamentario Federal, el salteño, Juan Carlos Romero, votó en contra de la postulación de José Alejandro Sudera, para vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la Ciudad, Sala II.La exdiputadatras ser designado Ministro de Defensa, y fue incorporada como miembro del bloque del oficialista Frente de Todos (FdT).Además de participar en la Cámara baja durante tres mandatos (2005-2009, 2009-2013 y 2013-2017), se desempeñó como jefa del bloque del Frente para la Victoria en el último tramo del Gobierno de Cristina.En el inicio de la sesión especial del Senado de esta tarde, la legisladora prestó juramento para asumir la banca que dejó vacante Taiana, en una breve ceremonia presidida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma de Zamora.Hasta ahora, Di Tullio ejercía el cargo de directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo al que renunció en las últimas horas. Ahora ingresa al Senado debido a que figuraba como primera suplente en la lista de senadores de Unidad Ciudadana en las elecciones de 2017.En tanto,Ocurrió cuando el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, el formoseño, pidió tratar un proyecto de declaración para repudiar el hecho, lo que fue rechazado por el oficialismo."Tenemos que demostrar que el sistema político es mucho más fuerte que la inmoralidad del Presidente", sostuvo el legislador radical por Formosa, al realizar un pedido de preferencia para tratar sobre tablas la iniciativa de su espacio político.Y continuó:"Hay que decir con toda claridad que no fue un error, fue una inmoralidad que merece el repudio de toda la dirigencia política", concluyó el senador radical.El tratamiento sobre tablas fue rechazado en una votación por el Frente de Todos ya que el proyecto no tenía dictamen de comisión. El titular de esa bancada,, fue el encargado de tomar la palabra por el oficialismo para retrucar:Durante su discurso, enumeró así "la escandalosa deuda externa" generada durante el macrismo, la fuga de capitales que "ha empobrecido a la República Argentina", el manejo del Banco Central, la caída del empleo y el salario."También tenemos un repudio sobre cómo se usó el Fondo de Garantía Sustentable de la ANSES, destruyendo el sistema previsional argentino. De 66 mil millones de dólares a 32 mil millones de dólares. tenemos un repudio específico por el manejo que hacía (Emilio) Basavilbaso y por el enriquecimiento que hicieron por el tema de las acciones", continuó.En la lista, el jefe de la bancada del FDT afirmó que también tienen "un repudio por la dolarización de los servicios" con "aumentos del 6 mil por ciento" y agregó: "También vamos a repudiar la estafa de los parques eólicos".Entre los muchos temas que mencionó Mayans, habló también de "otro repudio por la manipulación de la Justicia argentina", en donde mencionó al ex asesor de Macri, "Pepín" Rodríguez Simón, que meses atrás se fue a Uruguay ante el avance de una causa en su contra.