Tolosa Paz: "Quieren dar cátedra los que trabajaron fuerte para bajar el impuesto al champagne y a las grandes fortunas

"Somos de los que pensamos que el carancheo, el ruido mediático puede servir nada más para dejar de hablar de lo que tenemos que hablar, cuando de lo que hay que hablar es de los problemas que tiene la sociedad"

Recorrimos la zona céntrica de Bahía Blanca junto a @AlvadoMaite, @gigighi y @fsusbielles.

La confianza en el proyecto que representamos se expresa en cada apretón de manos y en cada mirada cuando compartimos las propuestas de la vida que queremos a la salida de la pandemia. pic.twitter.com/f8gmCp1fkY — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) August 19, 2021

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires,, cuestionó desde Bahía Blanca a un sector de la oposición que cuando le tocó gobernar, “lo único que propuso fue bajarle los impuestos al champagne” y favorecer a “las grandes fortunas para que sus propios bienes personales tributen menos”.En el marco de la campaña electoral de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Tolosa Paz se diferenció de los precandidatos de Juntos por el Cambio:, agregó.En cuanto a los proyectos para el Congreso, expresó su voluntad política de trabajar en iniciativas que se diferencien de las llevadas adelante por el expresidentey la exgobernadoradurante la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, o Juntos en la provincia de Buenos Aires. “Creemos en una matriz impositiva progresiva, en la que los que menos tienen en la Argentina sean los que menos paguen", señaló, e hizo extensiva esta intención a "las empresas y sus rentabilidades", cuando se trate de las de menor tamaño.En esa línea, destacó que desde el Congreso Nacional, el FdT se animó a "debatir un cambio en el impuesto a las Ganancias que permitió que el 95% de las pymes hoy tributen menos", con la convicción de que "las empresas necesitan tener capital para invertir, ampliar las plantas y comprar maquinarias". También señaló el cambio en las tarifas de gas con la ley de Zona Fría que benefició a más de 150.000 bahienses para que pagarán hasta 50 por ciento menos en las boletas de gas.Por último, sostuvo que "quien puede ser garante de la recuperación del salario es un Gobierno que piensa en la recuperación del salario, jubilaciones y pensiones como el motor que vaya llevando y tracciona el consumo necesario".En Bahía Blanca, la precandidata mantuvo un encuentro con referentes políticos del Frente de Todos, recorrió distintos barrios y el centro de la ciudad, entre otras actividades previstas, y participó del lanzamiento oficial de la lista local en el estadio José Martínez del Club Villa Mitre.A tono con los últimos días de fotos de unidad y discursos encendidos, el Frente de Todos terminó de alistar este jueves el cronograma de la carrera final antes de la meta de las PASO. El Presidente será el orador principal en los actos, redoblará esfuerzos y seguirá presente en la campaña. La vicepresidenta aparecerá en alguno de ellos, como hasta ahora.El discurso seguirá la línea de las últimas presentaciones: foco en la gestión aunque ya no se permita presentar o inaugurar obras de gobierno. “Tenemos que mostrar que somos distintos y marcar diferencia”, dice una fuente con acceso al despacho presidencial.Lejos de la polémica por la foto de Olivos, proponen desde el FdT sacar a flote las cuentas offshore del ex presidente Mauricio Macri y las denuncias de corrupción hacia él.Además, estiman que el escándalo es parte del "microclima producto del juego mediático" y creen que "la saña en los ataques contra Alberto son un vuelto por el intento de declarar servicio público a internet, la televisión paga y la telefonía móvil, que le toca los intereses a los grandes grupos mediáticos".Tanto en Avellaneda como en La Plata, donde estuvo presente la cúpula mayor de la coalición gobernante, se apuntó a que la unidad no está en duda. Cara a cara, los miembros de la mesa chica de gobierno, se pidieron relativizar las críticas internas para no profundizar las diferencias que existen y encarar el tramo final de la campaña con el único objetivo único de ganar.