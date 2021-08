Berisso defendió a Vidal y Larreta y negó que usen la foto de Olivos "como parte de la campaña"

“Si acá hay alguien que está haciendo campaña con la vacunación es el gobierno nacional, provincial y los intendentes del peronismo. Decir que Vidal o Larreta están haciendo campaña con los datos de la vacunación es una falacia”

En declaraciones a, el diputado PROrelativizó la denuncia ante el supuesto uso de datos de vacunados en pos de la campaña electora de, se defendió el legislador, hombre cercano al ex ministro Alejandro Finocchiaro.En esta línea, apuntó contra el gobierno nacional por el escándalo de las reuniones en Olivos durante el momento más delicado de la pandemia.Mientras se exhortaba al pueblo argentino a que se quedará en sus casas y que los chicos no puedan ir a la escuela, es una burla para todos los argentinos decir que lo que estamos denunciando es parte de la campaña”, señaló.Para Berisso, “los decretos que firmó el Presidente fueron vulnerados por el mismo y eso está penalizado”. Y argumentó: “Por eso, los diputados de Juntos por el Cambio hicimos un pedido de juicio político y adherimos a una comisión investigadora de los hechos ocurridos en Olivos".Por último, vio con buenos ojos la vuelta del ex presidente Mauricio Macri a la campaña política., enfatizó.