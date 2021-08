Santilli lanzó su propuesta de Seguridad: "No puede ser que con un cursito se dejen libres a asesinos"

Hoy, en la seguridad, Argentina es el mundo del revés. Se liberan presos, los narcos vuelven a los barrios y los trabajadores vivimos con miedo. Delinquir no puede ser gratis. Nosotros vamos a defender a los ciudadanos y a las víctimas, no a los delincuentes. pic.twitter.com/dlTc5KbvCg — Diego Santilli (@diegosantilli) August 24, 2021

Yo voy a trabajar para que tengamos la tranquilidad que necesitamos para vivir en paz. Ese es mi compromiso. — Diego Santilli (@diegosantilli) August 24, 2021

Diego Santilli presentó las propuestas de campaña en materia de seguridad con un acto en el municipio bonaerense de Moreno desde dónde apuntó contra el Gobierno y aseguró que "yo no se si no pueden o no quieren enfrentar a los delincuentes, pero así la sociedad no quiere vivir más"."El Estado está ausente, el Estado no te escucha,reclamó el hasta hace semanas vicejefe de Gobierno porteño.En esa línea dijo que "queremos un Estado presente, que nos escuche,Acompañado por Cristian Ritondo, exministro en la temática de María Eugenia Vidal,'Se hizo un trabajo muy fuerte con Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal. La policía llegaba, se comprometía y se metía. Queremos que nos cuiden, queremos un Estado que nos escuche, queremos vivir libres y no los delincuentes", siguió Santilli.En ese sentido aseguró que. No pueden entrar por una puerta y salir por la otra"."El delincuente tiene que cumplir la condena.completó el candidato de Larreta.