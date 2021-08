Padre Paco: "Es más fácil que Macri vuelva a ser presidente que la chance de un estallido social"

“No estoy de acuerdo con lo que proponen las organizaciones de izquierda que dicen que va a haber un estallido social es nuestra patria. Es más fácil que (Mauricio) Macri vuelva a ser presidente que haya un estallido social en nuestra patria”

También hizo referencias a las negociaciones del gobierno nacional con el FMI. “Me gustaría no tener que pagar la deuda porque es absolutamente ilegitima tomada por el Gobierno de Macri para fugarla y ganar las elecciones que no ganó. El primero de los responsables es Macri”, detalló.

El cura villerose refirió a la situación social., consideró en declaraciones aEn ese sentido, explicó que “la situación no es fácil, venimos de la pandemia macrista seguida del coronavirus pero hoy hay presencia del Estado”. Y señaló:Para el sacerdote,No obstante, indicó, “sería ideal cambiar dicha tarjeta por un salario mínimo universal pero la misma fue una respuesta inmediata a una situación muy difícil que era que nuestra gente no tenía ni para comer”. “recalcó.Y enfatizó:, agregó.Por último, hizo apreciaciones sobre el impacto de la iglesia evangélica en la política. “Es un tema muy complejo que tiene muchas aristas pero existe el famoso divide y reinarás en todo esto. Esto tiene que ver también con la penetración de Estados Unidos en America Latina generando grupos evangélicos que son muy conservadores y lavan la cabeza de muchísima gente. No estoy hablando en general pero hay algunos que tienen intereses económicos que alían con partidos de derecha”, analizó.Y aclaró: