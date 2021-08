En el PRO defienden a Carrió por el cumple: "Si el Presidente no respetó lo que dijo, bien pudo decir ´por qué tengo que hacerlo`"

“El Presidente ya había publicado fiestas con Moyano y luego salió a la luz el cumpleaños de su esposa. El Presidente tiene que dar el ejemplo, es el que nos retaba en público y nos amenaza con ir a buscarnos a la casa a quienes incumplían con su decreto. Entonces, no se puede comparar el festejo de Carrió con lo del Presidente”, sostuvo el diputado PRO Martín Medina al ser consultado sobre las polémicas en torno a los festivos de los políticos en el marco de la cuarentena.

Medina defendió a la líder de la Coalición Cívica. Dijo que “Carrió no es ni siquiera diputada, es una ciudadana que bien pudo decir que si el Presidente no respeto lo que dijo por qué tenemos que hacerlo nosotros”.“Además la doctora Carrió clarificó que todos los que concurrieron a su fiesta estuvieron con distanciamiento social y los PCR correspondientes negativos. En todo caso, lo tendrá que investigar la Justicia”, sostuvo el dirigente del PRO de San Vicente para quien “lo de Carrió no es comparable con lo del presidente de la Nación”.Con respecto a la posibilidad de que Alberto Fernández se vea sometido a juicio, aseguró: “El peronismo no va a permitir un juicio político. En cualquier país del mundo, una situación así hubiera sido más que grave”.En tanto, defendió al ex presidente Mauricio Macri por sus declaraciones contra el gobierno nacional. “No estuvo guardado, estuvo imposibilitado por las restricciones tras volver al país. Quienes estamos mucho tiempo al lado de Mauricio sabemos que son muy sinceras sus palabras. Él está acompañando para que los liderazgos crezcan”, remarcó al referirse a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.