Fiesta en Olivos: Alberto Fernández irá a la Justicia y ofrecerá una "reparación voluntaria"

se confirmó que el presidente Alberto Fernández no sólo se presentará ante la Justicia por la causa abierta ante la difusión de las imágenes del cumpleaños de Fabiola Yáñez, su pareja, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena, sino que también ofrecerá parte de su sueldo como "reparación voluntaria" a entregarse al Instituto Malbrán como compensación por el hecho

Tras los rumores y versiones, y mientras el Gobierno busca dejar atrás el escándalo mediante una agenda propositiva en el marco de la campaña electoral,“Así como le pidió las disculpas públicas al pueblo,, como avisó en el juicio contra Patricia Bullrich”, expresó, abogado del mandatario en este expediente, en declaraciones a la prensa.El evento social, realizado en la Quinta de Olivos mientras regía el DNU576/2020 que determinaba una cuarentena estricta y obligatoria, ocurrió el 14 de julio del 2020. Sin embargo, se conoció días atrás por la difusión de una foto, a través de una polémica filtración a la prensa, en la que se ve a Fernández y Yáñez junto a otras nueve personas. Sin barbijos y con escaso distanciamiento social. Luego el Gobierno filtró videos para anticipar supuestas intencionalidades políticas y mediáticas de LN+.Si bien irá a la Justicia y ofrecerá la mencionada reparación, Dalbón aclaró que el jefe de Estado considera que no se violó el decreto que dictó el aislamiento social y obligatorio, debido a que el festejo no repercutió en nuevos contagios de coronavirus., dijo el letrado. Además, explicó que, aunque el fiscal "manifieste que no", "el Presidente igualmente quiere hacer esa reparación voluntaria” al Malbrán u otra entidad similar. Aclaró que sería “una reparación, sin reconocer absolutamente ningún delito”, pero permitiría resolver el caso “sin necesidad de un dispendio judicial innecesario, como ocurrió en un caso con Facundo Moyano”.Para Dalbón, el presidente Fernández “está dando un claro ejemplo superador al enfrentar la causa”, dado que el mandatario “siente el deber ético y moral de hacerse cargo”., concluyó Dalbón.