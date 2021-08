Vidal: "La deuda es deuda, en pesos, en dólares, en euros o en reales"

¿Pero saben qué? Hay cosas que no se recuperan. La vida que queremos es con las personas que murieron esperando su segunda dosis, y eso nunca lo vamos a recuperar. Es con los comercios que se fundieron, con los chicos aprendiendo a leer y a escribir o terminando la secundaria. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 25, 2021

Para todos ellos proponemos:



- Una ley de reparación para reducir los impuestos al trabajo a los sectores hotelero, gastronómico y turístico, los más golpeados por la pandemia.



- Y la eximición de impuestos al trabajo a nuevos empleos en pymes. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 25, 2021

María Eugenia Vidal continúa con sus lecciones de endeudamiento sin reconocer el grave desastre financiero en que dejaron a la Argentina los funcionarios del Gobierno que ella formó parte junto a Mauricio Macri. Además polemizo con Alberto y sin mencionar el escándalo de Carrió dijo que "la donación de parte de su sueldo me parece un parche más".nsistió Vidal.La ahora exbonaerense apuntó a que la gestión del Frente de Todos "tiene que asumir la deuda es un problema estructurar de la Argentina. Es hija del déficit".agregó."Un año y medio de escuelas cerradas. Todavía una enorme mayoría de provincias no volvió a la presencialidad. Ha habido un enorme daño a la educación en el último año y medio que todavía no podemos dimensionar, hay 10 puntos más de pobreza", aseguró entrevistada por Majul en Radio Rivadavia.Además criticó al Presidente por la foto de Olivos pero omitió hablar del festejo de Carrió."No tengo dudas de que hubo delito en el caso de Olivos., apuntó.Por otro lado se defendió de la interna en Juntos al decir quePor último apuntó contra Victoria Tolosa Paz solo por ser platense y le endilgó actos del dirigente gremial "Pata" Medina: "Fue un actor principal de todos los actos del kirchnerismo en el Municipio de La Plata. Victoria Tolosa Paz es de La Plata y no puede desconocer quién es el Pata Medina. Ni puede desconocer el daño que le hizo a la Ciudad de La Plata".