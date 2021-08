Storani, sobre la lista de la UCR con Manes: "El oficialismo de Abad debilitó las chances de competencia en las PASO"

“Leí muchísimas encuentras y efectivamente algunas dan una diferencia entre 7 y 10 puntos a favor del Frente de Todos pero fue mermada o achicada tras la foto de Olivos. No obstante, las encuestas son relativas y tienen un impacto momentáneo”, señaló Federico Storani en declaraciones a Política Argentina.

En otra línea, hizo referencia a la contienda Santilli-Manes. “Con respecto a la interna de Juntos tenemos que vincularla con la elección interna de la UCR en la provincia de Buenos Aires. Eso le dio una inercia, un empuje que la UCR no había tenido, e impuso un discurso que era el de lograr mayor independencia, recuperar mayor protagonismo y reforzar la identidad por parte del radicalismo”, analizó.Para el ex funcionario de la Alianza,, dijo al considerar prácticamente un triunfo de Diego Santilli.También manifestó sus inquietudes respecto de la vuelta dea la escena política. “Con la estrategia de la conducción partidaria se debilitó la chance. Se apropiaron del discurso pero no lo cumplieron. Finalmente se hizo un collage de una lista donde hay muchos sectores que no aportan nada como el caso de Joaquín de la Torre y se dejó de lado a actores que habían tenido un rol muy importante como Gustavo Posse”, señaló., concluyó.