Reigada celebró la ampliación de las clases presenciales: "Es posible a partir de la baja de casos que está generando la vacunación"

“Para los que estamos allegados al sistema educativo ya sabemos que esto se viene trabajando a partir de la baja de casos que está generando la vacunación aunque entendemos que tenemos que seguir con alertas y cuidados”, dijo la senadora bonaerense del Frente de Todos y dirigente de SUTEBA, María Reigada, quien no obstante, aclaró que “no todas las escuelas están en las mismas condiciones y desde Provincia se está analizando cada situación”. “Esto para algunos sectores de la oposición no queda claro”, advirtió.

En declaraciones a Política Argentina, Reigada remarcó que“Nosotros tenemos que estar trabajando para generar tranquilidad en este sentido. Lamentablemente ya hay circulación de la variante Delta pero tenemos que seguir insistiendo en los cuidados de la distancia, la ventilación y los cuidados correspondientes, no solo en el sistema educativo sino en general.”, señaló Reigada aunque aclaró que espera que no se extreme la situación por la variante Delta.SOBRE LA OPOSICIONTambién se mostró crítica por el discurso de Juntos, particularmente el de Diego Santilli que apunta a las políticas en materia de seguridad. “Al menos nos pueden criticar. Lamentablemente el gobierno lo único que hizo fue esconder a la Policía y no había ningún reclamo que estar contemplando”, remarcó.Y agregó: