Tras el escándalo que armó Vidal, Santoro reivindicó la figura de Crescenti

el aspirante al mismo lugar en el Congreso nacional por el Frente de Todos, Leandro Santoro, reivindicó la figura de titular del SAME y lo calificó como "uno de los funcionarios más serios y profesionales del GCBA"

El SAME es un orgullo de la ciudad y su responsable, el Dr Alberto Crescenti, es uno de los funcionarios más serios y profesionales del GCBA. Quien arriesga su vida por los demás, merece el reconocimiento y el afecto de todo el pueblo. Y el Dr Crescenti claramente lo tiene. pic.twitter.com/wAhaVNYlJE — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) August 26, 2021

Beto me regaló el chaleco que usó en la Tragedia de Once. Muchos héroes no llevan capa. Vos, más que un amigo, sos ese héroe para mí ❤️ pic.twitter.com/9RniwWhhja — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 19, 2021

Tras el escándalo que suscitó la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en CABAal utilizar en campaña el momento en quele regalara el chaleco que utilizó en el rescate en la tragedia de Once,, tuiteó Santoro.Además, agregó queOcurre luego de que Crescenti asegurara esta mañana que "no sabía que (Vidal) iban a publicar el video" del momento en que le entregó como regalo el chaleco que usó durante su labor de rescate en la tragedia de Once. Tras ese hecho, en las redes sociales la precandidata de JXC fue cuestionada por el uso político de ese presente en campaña electoral.El médico y funcionario porteño precisó que el regalo se trataba de una "cuestión personal" que no le interesaba que lo hiciera público a través de las redes.Es que la semana pasada, en el marco de la campaña electoral, Vidal lo visitó en su despacho y él le regaló el chaleco que había usado durante las tareas de rescate en el marco de la tragedia de Once.Hoy, tras participar del 30 aniversario del servicio de emergencia médico SAME de la ciudad de Buenos Aires, Crescenti fue consultado por la prensa sobre el regalo que le había hecho a Vidal y manifestó: "No sabía que iba a publicar el video, era mi despacho, es una cuestión personal"."Necesité entregar el chaleco porque cumplió con su palabra", dijo en declaraciones a la prensa Crescenti, quien agregó: "No me interesaba que lo hicieran público, me interesa el acto de mi persona, no tuvo ninguna motivación ni de campaña ni política".