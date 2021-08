"¿Qué va a debatir la oposición? Si cuando lo ponen a Macri a debatir dice la payasada que dijo sobre la deuda"

👉 #MañanaSylvestre #DiaDeLaRadioEnRadio10 | 📱🗣️ "Tenemos que pagar mil millones de dólares, que lo tenemos que pagar todos, yo voy a acordar con el FMI cuando a la Argentina le convenga", @alferdez a @Gatosylvestre 📲 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/anxcP9ykH2 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) August 27, 2021

El presidente Alberto Fernández dijo hoyAdemás, en declaraciones a Radio 10, sostuvo hoy que "no hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia" en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la residencia de Olivos en julio del año pasado.afirmó el mandatario, en el marco de una transmisión desde la cúpula del CCK a propósito del aniversario de la emisora y de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina.Alberto se preguntó:"La deuda en pesos es manejable, porque es en moneda propia y generalmente es interestatal., siguió.Por otro lado se refirió al fallo de Julián Ercolini que sobreseyó a Paolo Rocca pero procesó a los funcionarios involucrados."Es el mismo juez que en el caso del Grupo Indalo dijo que había que detener a los directivos para que no se desapoderen de sus bienes, c, completó.