Deuda con el FMI: por qué es "clave" la cumbre del G20 en octubre para quitar la sobretasa

Alberto Fernández habló sobre los pasos a seguir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y puso una fecha clave en las negociaciones: la reunión del G20 a realizarse en Roma a fines del mes de octubre. Allí la Argentina buscará quitar la sobretasa de intrés que el organismo le cobra al país por el endeudamiento macrista.expresó el Presidente entrevistado por Radio10 en el día de la radio.En esa línea, Alberto señaló que "el fondo tiene responsabilidades porque le presto dinero a un país que ya estaba endeudado" y explicó que con el organismo que preside Kristalina Georgieva tras la salida de Christine Lagarde "no hay limite para la negociación, pero reitero, yo no voy a firmar algo que comprometa a los argentinos, no lo voy a hacer".continuó el mandatario quien detalló que "