Macri sobre su gobierno: "Hicimos mucho ´buenísmo`, mucho pelotudeo en poder"

pidió que su espacio salga de la “modorra” y se amplíe pero también aseguró que durante su gestión hicieron “buenismo” y “pelotudeo”.

se sumó a una charla de voluntarios PRO para estimular la participación política con el fin de ganar más votos en a las elecciones 2021 y ampliar el universo de fiscales de su partido. Desde un auto, sobre una ruta de la Provincia de Buenos Aires, el ex presidente lanzó ataques al gobierno nacional pero también intentó unaRespecto al futuro de su espacio en estas elecciones, analizó:al radicalismo, dijo ante mil voluntarios que se sumaron a la charla de forma online.En esa línea, dijo que desde el PRO tendríanSobre esto, sostuvo que hicieronagregó. El ex presidente aseguró que ese será uno de los desafíos, tarea que tiene acomo una de las articuladoras. La titular del PRO nacional se dedicó a recorrer todo el país para reunirse con los candidatos, militantes y agrupaciones propias, algo que se había descuidado durante la gestión de Cambiemos. Ambos atraviesan una situación tirante, apoyando distintas listas en Córdoba, que tiene una interna cada vez más caliente,Asimismo Macri habló del armado electoral y las listas. Reveló que él no participa. No obstante esas situaciones y choques internos, según éltendrá que consolidar el 41% obtenido en 2019 y lanzó que durante su gestión sedel cambio pero esta elección definiráo no.En ese punto se dedicó a cuestionar al Gobierno nacional al que acusó de destruir “el sistema de libertades”, la salud mental y la educación de los más chicos con el aislamiento social producto de la cuarentena del coronavirus. La enseñanza, según su análisis, es plantarse frente al poder y no “abandonar las libertades”. Esa frustración deberá transformarseMacri apunta a tener peso en las PASO, una elección que necesita del núcleo duro para tener listas victoriosas en la interna. Uno de los puntos que le preocupa, en este contexto electoral, es la fuga de argentinos y argentinas. Se reunió con jóvenes que piensan irse del país y le reclamó a los voluntarios que los convenzan de quedarse para ver el resultado de los comicios y les dijo que si Cambiemos no gana, pueden irse tranquilos., pidió el ex mandatario que dijo entender los argumentos de quienes piensan salir de la Argentina porque